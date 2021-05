En una publicación en un sitio web no revelado, que se muestra en un documental de la transmisión estatal CCTV, un vendedor ofreció una “caja misteriosa” para perros por 32 yuanes (US$ 5) junto con una foto de un sonriente shiba inu. Y un influencer de las redes sociales se publicó a sí mismo desenvolviendo una caja misteriosa con un crustáceo al azar dentro. No está claro dónde compró la caja.

La mayoría de los anuncios de cajas misteriosas especifican qué tipo de animal están vendiendo y garantizan una mascota de alta calidad, pero fue una historia diferente cuando el Love Home Animal Rescue Center allanó el camión en Chengdu, administrado por ZTO Express, con sede en China, una empresa de mensajería. En lugar de pedigrí, encontraron cachorros y gatitos de razas mixtas apiñados en pequeñas cajas de plástico con cinta adhesiva.

El grupo dijo en Weibo que muchos estaban muertos o muriendo de asfixia y hambre. No está claro en qué plataforma se vendieron, pero Love Home manifestó a los medios estatales que habían estado monitoreando la estación ZTO cercana para saber cuándo llegarían los animales. Cuando allanaron el camión, quedó claro en las etiquetas de las cajas que los animales estaban destinados al mercado de cajas misteriosas, según la organización.

“Los vendedores por lo general dejan de proporcionar comida y agua un día antes de la salida para limitar las excreciones de los animales“, dijo Chen de Love Home en las redes sociales. En una caja, de apenas 30 centímetros de ancho, tres cachorros estaban encajados uno al lado del otro, inmóviles.

No es la primera vez que surgen preguntas sobre la calidad de las mascotas en las cajas misteriosas. En las revisiones de los listados de cajas de mascotas misteriosas en los sitios de comercio electrónico chinos, los clientes describen recibir animales sucios y enfermos.

“[Mi] perro ha estado deprimido, luciendo enfermo y no se ha movido mucho desde que llegó… ¡Por favor, piénselo dos veces antes de comprar estos perros!”, comentó un usuario en Pinduoduo.

“El perro no se movía mucho y el servicio al cliente dijo que lo dejara descansar … y murió”, destacó otro cliente en el mismo sitio web.

La industria de entrega de paquetes de China se ha enfrentado anteriormente escándalos de maltrato animal. En septiembre de 2020, al menos 5 mil animales, incluidos perros, gatos y conejos, fueron encontrados muertos en una estación logística en la provincia central de Henan.

Pero las imágenes y fotos de Love Home indignaron a los usuarios de Weibo, que leyeron más de 450 millones de publicaciones con el hashtag “Pet Blind Box”.

“Oponte decididamente a las cajas ciegas para mascotas!! Boicot a la mensajería de animales vivos‼”, publicó el Centro de Rescate de Animales Love Home en las redes sociales.

Reacción generalizada

Se han retirado varios listados de cajas misteriosas de los sitios de comercio electrónico desde que el grupo de derechos de los animales Love Home expuso el escándalo.

Otros han tratado de disfrazar sus productos cambiando las descripciones de los anuncios para eliminar la palabra “caja misteriosa” o etiquetándolos como servicios de adopción o rescate.

En un comentario del 5 de mayo, la agencia de noticias estatal Xinhua denunció el trato a las mascotas como juguetes y calificó los productos como una profanación de la vida. “Tanto los compradores como los vendedores deben comenzar desde el corazón, tener más buena voluntad y más respeto por la vida”, indicó el comentario.

Después de la redada, la empresa de entregas ZTO, que cotiza en Hong Kong, se disculpó por la “mala conducta” de la organización. “Nuestra investigación encontró que este lote de animales vivos se vendió en línea y se recolectó en violación de las regulaciones”, se lee en el comunicado.

“El desarrollo saludable de la industria de la mensajería no se basa en una regulación estricta y una gestión segura, sino también en un sentido justo de la vida y el valor”.

ZTO también dijo en su declaración que la instalación de entrega de Chengdu donde se encontraron las cajas se cerraría y que la compañía cooperaría con la investigación policial.

En un comunicado en ese momento, las autoridades postales de Chengdu dijeron que habían multado a ZTO por US$ 12.419 (80.000 yuanes) por la mala conducta.

A pesar de la indignación generalizada y la cobertura de los medios, poco más de una semana después de la redada de Chengdu, se encontraron más cajas de mascotas misteriosas en la provincia de Jiangsu, publicó Global Times.

Cuando las autoridades llegaron al centro de transferencia ZTO Express en Jiangsu, encontraron 13 cajas de animales, muchos de los cuales ya estaban muertos.

En respuesta al medio estatal paper.cn, ZTO dijo que los animales encontrados en Suzhou estaban varados en el centro de Suzhou, ya que estaban siendo devueltos después de que comenzara a rectificar la práctica de la entrega de animales vivos desde el 5 de mayo.

Evan Sun, un científico de la organización no gubernamental World Animal Protection(WAP) en China, informó el descubrimiento de un segundo lote de cajas para mascotas tan pronto después de la redada inicial mostró que ZTO Express no había tomado suficientes medidas para corregir el problema.

“Para las personas que quieren una mascota, deben ser conscientes de que es inaceptable transportar animales de una manera tan inhumana“, dijo. ZTO no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el segundo caso.

Amenaza de enfermedad

Actualmente, China no tiene leyes amplias a nivel nacional que protejan a los animales del maltrato. Pero a raíz del escándalo de la caja misteriosa de las mascotas, los expertos han pedido que se introduzca dicha legislación.

“Existe la necesidad de continuar aumentando la conciencia sobre el bienestar animal en toda la sociedad, lo que conducirá a un sistema legal de protección animal más fuerte en el futuro”, dijo Sun de WAP. “Se requieren acciones colectivas para poner fin a este cruel comercio de animales”.

Pero los grupos de derechos de los animales y los medios estatales dijeron que existe otro riesgo de una industria misteriosa y no regulada de cajas para mascotas: la posibilidad de que las enfermedades se propaguen rápidamente.

Según un voluntario de Love Home, citado en un artículo de la estatal China Daily, más de una docena de los gatos y perros encontrados en la redada de Chengdu fueron diagnosticados con enfermedades, como “moquillo y plaga felina”.

La Organización Mundial de la Salusd concluyó en su informe preliminar sobre los orígenes del COVID-19 que un animal era la fuente más probable de la pandemia, que ha matado a tres millones de personas en todo el mundo hasta mayo de 2021.

China ha introducido nuevas leyes estrictas en un intento por prevenir brotes de enfermedades transmitidas por animales a raíz de la pandemia de coronavirus, incluida la prohibición de comer animales salvajes. Pero el China Daily, administrado por el estado, dijo que muchos comerciantes de mascotas en plataformas de comercio electrónico “simplemente ignoran” los requisitos de inspección y cuarentena establecidos por el gobierno.