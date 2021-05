La cámara al interior de un camión de valores captó una sorprendente imagen en Pretoria, Sudáfrica, cuando un grupo de delincuentes intentó asaltar al conductor.

El registro muestra cómo el hombre que oficiaba de chofer y su copiloto transitaban tranquilamente, cuando de pronto varios disparos impactaron contra el camión blindado, algunos incluso dando en la ventanilla.

Lo que ha impactado de la grabación es la calma que logró mantener el conductor, quien rápidamente realizó algunas técnicas de evasión para frustrar el asalto.

Su compañero, visiblemente nervioso, tomó un rifle y pidió ayuda, todo a pedido el chofer.

Una segunda parte del video da cuenta de cómo el conductor estacionó tras la persecución y se bajó con un arma del camión, listo para enfrentar a los asaltantes.

De acuerdo a medios locales, los ladrones lograron escapar.

Ninguno de los agentes sufrió heridas.

Video 1: Escort vehicle attacked. The driver rammed the two cars of the attackers. #CrimeWatch pic.twitter.com/mX8EWpZ70Q

— Yusuf Abramjee (@Abramjee) April 30, 2021