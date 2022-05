Camila Cabello se moviliza contra ley “No Digan Gay”: Protagonizará concierto benéfico que busca desafiarla

(EFE) – La cantante Camila Cabello realizará este domingo en Los Ángeles un concierto para financiar un nuevo fondo de ayuda a organizaciones de Florida que luchan contra una nueva ley estatal conocida como “No digas gay”, que la cubanoestadounidense considera “discriminatoria”.

Lambda Legal, un grupo legal de Florida que rechaza la nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis, anunció este sábado el “concierto benéfico” de Cabello “para ayudarnos a desafiar la ley discriminatoria”.

La nueva ley, promulgada el pasado 28 de marzo, prohíbe hablar en las escuelas de identidad sexual.

“Como alguien que creció y aún vive en Florida, me horroriza que mi estado natal esté poniendo en riesgo la salud y la vida de los jóvenes floridanos al aprobar esta ley e invitar a la discriminación a nuestras escuelas”, se lamentó Cabello, según recogió la revista Variety.

La ley, bautizada por sus detractores como “Don’t Say Gay” (No Digan Gay), prohíbe a los maestros hablar sobre sexualidad e identidad de género en las aulas.

“Debemos proteger a cada estudiante y respetar a cada familia”, enfatizó la cantante y compositora de 25 años, nominada en tres oportunidades al Grammy.



El nuevo fondo “Protect All Kids” busca recaudar medio millón de dólares para ayudar a las organizaciones Lambda Legal y Equality Florida para “detener esta odiosa ley”, enfatizó a cantante.

La idea es apoyar con recursos a los estudiantes, maestros y familias afectados.

La ley permite ahora a los padres presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios, si los maestros la incumplen.

El concierto de Cabello será en un lugar privado e incluirá a Valentina, conocida por el reality show RuPaul’s Drag Race, y la cantante transgénero Shea Diamond, detalló Lambda Legal.

“Estamos listos para cantar, bailar y luchar por la juventud LGBTQ+“, agregó el grupo en su cuenta de Twitter.

TOMORROW — @Camila_Cabello, @AllOfValentina, and @iamsheadiamond will be performing a benefit concert to help us challenge the discriminatory 'Don’t Say Gay or Trans' law in Florida.

We're ready to sing, dance, and fight for LGBTQ+ youth🎶💃🏽https://t.co/QS9bp9ArGe

— Lambda Legal (@LambdaLegal) May 7, 2022