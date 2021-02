Hong Kong (CNN) – En el primer día de su nuevo trabajo como profesora en un centro de detención administrado por el gobierno chino en Xinjiang, Qelbinur Sidik dijo que vio a dos soldados sacar a una joven uigur del edificio en una camilla.

“No había chispa de vida en su rostro. Sus mejillas estaban sin color, no respiraba”, dijo Sidik, una ex maestra de escuela primaria que asegura que se vio obligada a pasar varios meses enseñando en dos centros de detención en Xinjiang en 2017.

Una mujer policía que trabajaba en el campamento le dijo más tarde que la mujer había muerto de un sangrado abundante, aunque no precisó qué lo había causado. Era la primera de muchas historias que la policía le contaría a Sidik durante su estadía de tres meses en el edificio fuertemente fortificado que albergaba a mujeres detenidas.

Según Sidik, la policía afirmó haber sido asignada para investigar los informes de violación en el centro por parte de sus superiores, aunque CNN no tiene pruebas de esa afirmación. Sin embargo, Sidik dijo que lo que escuchó y vio ella misma fue tan perturbador que la enfermó.

Las acusaciones de Sidik son similares a las de ex detenidos que han hablado de violación y agresión sexual sistemática dentro de la vasta red de detención de China.

Su testimonio es un relato poco común de la experiencia directa de una trabajadora sobre la vida dentro de los centros de detención, donde el gobierno de Estados Unidos alega que China está cometiendo un genocidio contra los uigures y otras minorías musulmanas a través de una campaña represiva de detenciones masivas, tortura, métodos anticonceptivos forzados y abortos.

El gobierno chino ha rechazado las acusaciones de genocidio, y en un comunicado a CNN dijo que “no existe el llamado ‘abuso y agresión sexual sistemática contra mujeres’ en Xinjiang”.

Sin embargo, Sidik dijo que la policía le describió cómo sus colegas masculinos solían jactarse de ello. “Cuando (los guardias masculinos) bebían por la noche, los policías se contaban cómo violaban y torturaban a las niñas“, dijo Sidik a CNN desde su nuevo hogar en Holanda.

Dentro de los campamentos

Sidik, de etnia uzbeka, creció en Xinjiang y pasó 28 años enseñando a estudiantes de escuelas primarias de seis a 13 años. En septiembre de 2016, dijo que la convocaron a una reunión en la Oficina de Educación del Distrito de Saybagh y le dijeron que trabajaría con “analfabetos“.

En marzo de 2017, conoció a sus nuevos estudiantes: unos 100 hombres y un puñado de mujeres. “Entraron con los pies y las manos encadenados con grilletes”, dijo.

En su primera lección, Sidik dijo que se volvió hacia la pizarra sólo para escuchar a los detenidos detrás de ella llorar. “Me volví levemente, vi sus lágrimas caer por sus barbas, las mujeres detenidas lloraban fuerte”, dijo.

Los jóvenes detenidos que llegaron a los centros “en forma, robustos y de ojos brillantes” se enfermaron y debilitaron rápidamente, dijo. Desde su salón de clases en el sótano de un campamento, Sidik dijo que podía escuchar gritos. Cuando preguntó acerca de los llantos, afirma que un policía le dijo que los detenidos estaban siendo torturados.

“Durante el tiempo que estuve enseñando allí, fui testigo de una tragedia horrible“, dijo Sidik.

CNN no tiene forma de verificar lo que cuenta Sidik sobre el interior de los centros de detención. Sin embargo, los ex detenidos de Xinjiang le han dicho a CNN que fueron sometidos a adoctrinamiento y abusos políticos, y los uigures que ahora viven en el extranjero han hablado de familiares que desaparecieron bajo custodia. Los documentos filtrados proporcionados a CNN mostraron que los uigures podían ser enviados a los campamentos por tan solo tener barba o usar un velo.

El gobierno chino ha afirmado que los campos son “centros de formación profesional”, parte de una estrategia oficial para acabar con el extremismo islamista violento y crear puestos de trabajo.

“No existe eso de ‘arrestar a miles de musulmanes uigures'”, dijo Xu Guixiang, portavoz del departamento de publicidad del Partido Comunista en Xinjiang, en una conferencia de prensa del gobierno el 1 de febrero.

“Lo que hemos reprimido, de acuerdo con la ley, son unos pocos líderes atroces y obstinados y la columna vertebral de grupos extremistas. Lo que hemos rescatado son aquellos que han sido infectados con extremismo religioso y cometieron delitos menores”.

“Luego me violaron en grupo”

Tursunay Ziyawudun dijo que no había cometido ningún delito cuando fue detenida por primera vez en abril de 2017, después de regresar a su hogar en el condado de Xinyuan de Xinjiang para obtener documentos oficiales. Ella y su esposo habían estado viviendo durante cinco años en la vecina Kazajistán.

Su esposo, Halmirza Halik, de etnia kazaja, no fue detenido y la rastreó hasta la escuela vocacional del condado de Xinyuan. “Hablamos a través de la puerta de hierro de la escuela”, dijo Halik, hablando por teléfono con CNN desde Kazajistán. “Ella lloró después de verme. Le dije que no tuviera miedo … no ha violado la ley y no hay nada de qué preocuparse”.

Las autoridades liberaron a Ziyawudun después de un mes de detención, pero luego la convocaron de regreso al campamento en marzo de 2018, lo que, según ella, marcó el comienzo de una pesadilla de nueve meses.

En declaraciones a CNN desde los EE.UU., Ziyawudun dijo que la llevaron a una celda con otras 20 mujeres, donde les dieron poca comida y agua y solo se les permitía usar el baño una vez al día durante tres a cinco minutos. “Las que tardaban más tiempo eran electrocutadas“, dijo.

Durante su detención, Ziyawudun dice que los guardias la interrogaron sobre sus años en Kazajistán y le preguntaron si tenía vínculos con grupos de exiliados uigures.

Durante una de estas sesiones, afirma que los agentes de policía la patearon y golpearon hasta que se desmayó. En otra ocasión, mientras aún estaba magullada por la golpiza, Ziyawudun afirmó que dos guardias la llevaron a otra habitación, donde la colocaron sobre una mesa. “Me insertaron un bastón paralizante en mi interior y me retorcieron y me electrocutaron con él. Me desmayé”, dijo.

Diez días después, dice que un grupo de guardias se la llevaron de su celda. “En la habitación de al lado escuché a otra niña llorando y gritando. Vi a unos cinco o seis hombres entrando en esa habitación. Pensé que la estaban torturando. Pero luego me violaron en grupo. Después de eso me di cuenta de lo que le hicieron a ella también”, dijo Ziyawudun, entre lágrimas. Agregó que sucedió varias veces mientras estaba detenida en los campamentos.

“Eran extremadamente sádicos, causando dolor y daño en el cuerpo al golpearme y golpearme la cabeza contra la pared… era su forma de castigarnos”.

Las denuncias de violación y tortura de Ziyawudun fueron reportadas por primera vez por la BBC. CNN no puede verificar de forma independiente las afirmaciones de Ziyawudun, pero son similares a los relatos de Gulbakhar Jalilova, de etnia uigur de Kazajistán.

En declaraciones a CNN en julio de 2020, Jalilova describió haber estado encerrada en una habitación “parecida a una prisión” con unas 20 mujeres más después de ser detenida en mayo de 2017.

Jalilova dijo que se enfrentó a un guardia que la agredió sexualmente. “Le dije, ‘¿No tienes vergüenza? ¿No tienes una madre, una hermana, cómo puedes hacerme esto así?’ Me golpeó con la picana de electrochoque y me dijo: ‘No te ves como un humano’“, dijo.

En la noche del 26 de septiembre de 2019, después de que las autoridades chinas le advirtieran que no hablara de sus experiencias durante la detención, Ziyawudun dijo que cruzó la frontera con Kazajistán hacia su esposo, que la esperaba.

Pero en los días que siguieron, la salud de Ziyawudun se deterioró y sufrió sangrado vaginal.

En 2020, Ziyawudun fue trasladada de urgencia a Estados Unidos para recibir tratamiento médico. Poco después de su llegada, los médicos le extirparon quirúrgicamente el útero, y los registros médicos que vio CNN mostraron que le diagnosticaron un absceso pélvico y sangrado vaginal, así como tuberculosis.

Dijo que culpaba de sus complicaciones médicas al tratamiento que le dieron en los campos de Xinjiang, aunque CNN no puede verificar esta conclusión.

“(Después de salir) no me contó nada sobre sus experiencias en el campamento”, dice Halik. “A veces ella lloraba por la noche y yo estaba muy enojado. Sabía que estas cosas que ella vivía no eran buenas, pero no me atrevía a preguntar”.

Negaciones y vergüenza

En un comunicado a CNN, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China no abordó las acusaciones hechas por las tres mujeres directamente, sino que emitió una amplia negación.

“Esperamos que los medios de comunicación pertinentes puedan distinguir el bien del mal, no ser engañados por noticias falsas e informes sesgados”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores, y agregó que sus centros de capacitación “protegen los derechos básicos de los aprendices, incluidas las mujeres, de ser violadas, y está estrictamente prohibido insultar y abusar de los aprendices de cualquier forma”.

La administración de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

En una conferencia de prensa el 3 de febrero, los funcionarios chinos presentaron a algunas mujeres de minorías étnicas que dijeron se habían “graduado” del sistema y “compartieron cómo se libraron de los pensamientos extremos”. También dijeron que los informes de violación masiva y esterilización forzada eran “un sinsentido total” y los medios estatales han tratado de desacreditar personalmente las afirmaciones de las mujeres.

Por ejemplo, en un artículo publicado el 10 de febrero, el Global Times acusó a Gulbakhar Jalilova de ser “una actriz” y a Tursunay Ziyawudun de mentir sobre su esterilización forzada, citando a un alto funcionario diciendo que “todos los miembros de su familia saben que es inherentemente infértil”. Ziyawudun le dijo a CNN que tenía una inserción forzada de un DIU, no una esterilización.

Ziyawudun dijo que no tenía motivos para inventar sus acusaciones. “Soy una mujer de unos cuarenta años. ¿Crees que esto es algo de lo que pueda estar orgullosa de compartir con el mundo?”, dijo.

“Les diría que ya no les tengo miedo, porque ya mataron mi alma”.

Por su parte, Sidik, la maestra, sostuvo que su esposo le dijo que funcionarios del gobierno habían ido a su casa y lo instruyeron durante cuatro horas sobre cómo filmar un video corto en el que negara las afirmaciones de su esposa sobre haber estado en un centro de detención.

Ella aseguró que su esposo le dijo que nunca regresara a Xinjiang. “Me bloqueó de nuevo en Wechat, no lo sé, ¿está vivo o muerto ahora?” .