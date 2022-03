Durante la tarde de este sábado, la Cancillería de Rusia publicó en su cuenta de Twitter que los ciudadanos rusos estaban siendo víctimas de “rusofobia” debido al conflicto bélico que existe entre aquel país y Ucrania.

En la publicación se puede leer: “Hemos tomado nota de un nivel sin precedentes de rusofobia en varios países extranjeros en el contexto de la operación militar especial en Ucrania. Tenga la seguridad de que estamos tomando nota de todos estos incidentes”.

❗️We have taken notice of an unprecedented level of Russophobia in several foreign countries in the context of the special military operation in Ukraine.

👉 Rest assured, we are taking note of all these incidents.

