Candidato al Congreso de EE.UU. genera controversia al publicar video sexual con actriz porno como campaña

Controversia y opiniones dispares generó en redes sociales la decisión del candidato independiente al Congreso de Estados Unidos, Mike Itkis, de publicar un video de contenido sexual en una popular página de pornografía junto a la actriz de esa industria, Nicole Sage.

De acuerdo con el propio candidato, el sentido de subir el video de 13 minutos en medio de su campaña electoral fue para “promover la positividad sexual”, que para él se traduce en legalizar el trabajo sexual y en garantizar la protección de los derechos sexuales.

Usuarios de Twitter comentaron la noticia y se encontraron en opiniones dispares sobre el hecho. Mientras algunos escribieron para adquirir el enlace del video, otros se preguntaban si la publicación habría sido consentida por la actriz involucrada. Asimismo, algunos celebraban el hecho, al tiempo que otros cibernautas cuestionaban la estrategia electoral. “¿Por qué publicar esto?” “¿Quién pidió esto?” “Esto es tan raro”. “Tiene mi voto”, fueron algunos de los comentarios que dejó el polémico registro.

Según lo publicado por TMZ, el hombre tiene 53 años, se postula como independiente frente al candidato del Partido Demócrata Jerry Nadler y dijo que es la primera vez que tiene sexo frente a una cámara, por lo que asegura no ser “exhibicionista”.

La página web de la campaña de Mike Itkis indica que el candidato no está casado, ni tiene hijos, “no es célibe” y es ateo. Además, indica que no cree que se deba a exigir a los padres a que mantengan a sus hijos biológicos, a menos que exista un acuerdo previo.

Manhattan congressional candidate Mike Itkis has shared his own sex tape to highlight his “sex positive” platform.

Itkis says that simply talking about legalizing sex work wouldn’t be enough to show voters that he’s committed to the issue. pic.twitter.com/4GCCXJLMO8

— Pop Crave (@PopCrave) October 15, 2022