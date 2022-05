EE.UU: Mujer fue condenada a cárcel luego de agredir a azafata que le pidió usar mascarilla

Una mujer fue condenada a 15 meses de cárcel en Estados Unidos tras pegarle a una azafata durante un vuelo de Southwest Airlines, que se dirigía desde Sacramento a San Diego, California.

El hecho ocurrió en mayo del 2021, cuando Vyvianna Quinonez golpeó fuertemente a la tripulante y le rompió los dientes. Esto, luego que la asistente de vuelo le pidiera a que se pusiera el cinturón de seguridad, guardara la bandeja y se pusiera la mascarilla.

Frente a la petición, hizo caso omiso y comenzó a grabar con el celular, empujando y agrediendo a la trabajadora.

De acuerdo a la informado por la cadena CBS, un juez de San Diego ordenó a Quinonez pagar cerca de US$26.000 (casi 22 millones de pesos chilenos) como restitución y una multa de 7.5o00 dólares.

En la misma sentencia, se determinó que la acusada tiene prohibición de volar durante los próximos tres años, mientras su libertad esté en supervisión.

Asimismo, tendrá que participar de clases para el control de la ira y cumplir con 15 meses de prisión. La decisión se tomó luego que la mujer se declarara culpable de los cargos de interferencia con miembros de la tripulación, admitiendo que golpeó a la azafata en la cara y en la cabeza con su puño cerrado, así como de jalarle el pelo.

Revisa el momento a continuación:

New video shows an altercation between Vyvianna Quinonez and a Southwest Airlines flight attendant. A union representative says the flight attendant lost two teeth when she was struck. Quinonez who was arrested on battery charges claims it was self-defense. pic.twitter.com/aCAHGHxF5b

— CBS 8 San Diego (@CBS8) May 26, 2021