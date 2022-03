Mediante una carta abierta en su página oficial de Facebook, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, reflexionó sobre la invasión rusa que perpetrada el pasado jueves 27 de febrero, la cual se ha extendido por dos semanas desde la arremetida.

“Hace más de una semana, lo que está sucediendo, en este momento era impensable. Mi país era pacífico y las metrópolis, las ciudades y los pueblos estaban llenos de las alegrías de la vida cotidiana”, comenzó señalando Olena.

“El 24 de febrero, nos despertamos con el anuncio del comienzo de la guerra. Tanques cruzaron la frontera con Ucrania, aviones invadieron nuestro espacio aéreo. Las ciudades estaban rodeadas de lanzacohetes”, recordó Zelenska.

“A pesar del testimonio propagandista del Kremlin, la invasión tildada como “operación especial”, en realidad es el asesinato de civiles pacíficos“, continuó.

Víctimas infantiles

“La peor parte es leer sobre las víctimas infantiles. Alisa de ocho años murió en la calle de Okhtyrka, y su abuelo trató de protegerla con su cuerpo. O Polina de Kyjiw que murió junto con sus padres en el tiroteo. O sobre el Arsenij de 14 años, en un suburbio pacífico de la capital, un naufragio golpeó la cabeza del chico, al que la ambulancia simplemente no pudo llegar debido al fuerte incendio”, recordó.

“Testifico que nuestras mujeres y niños viven ahora en búnkers y sótanos de protección aérea. Supongo que vieron las fotos del metro de Kyjiw y Kharkiw donde la gente con sus bebés y mascotas está tirada en el suelo. Para algunos son imágenes espectaculares, pero para los ucranianos es la nueva terrible realidad durante una semana”, expresó.

“Hay ciudades donde las familias no pueden salir de los búnkers de protección aérea durante varios días. Nuestros niños tienen sus clases en el sótano y algunos ya nacen allí porque las estaciones de extinción tuvieron que ser trasladadas al metro. El primer hijo de la guerra, que no vio el cielo pacífico, sino el techo de concreto de la bodega, nació el primer día de la invasión. Ahora hay docenas de niños que nunca han conocido la paz en sus vidas”, detalló.

Población civil y el conflicto armado

“Doy testimonio: esta guerra no sólo se libra por el despido de la población civil: las personas que dependen de un tratamiento y atención constantes no pueden recibir esta calidad. ¿Es fácil inyectar insulina en el sótano? ¿Y conseguir medicamentos para el asma bajo fuego? Sin mencionar los miles de pacientes de cáncer para los que la quimioterapia vital y la radiación tuvieron que ser pospuestas”, advirtió.

En ese mismo sentido, aseguró que la población de las ciudades está llena de desesperación y aislada por la guerra. “Las personas con discapacidades, personas mayores enfermas y solitarias se mantienen alejadas de sus familiares. ¡La guerra contra estas personas es un doble crimen! Nuestras carreteras están llenas de refugiados. En muchos de sus países ya se ven las mujeres y los niños cansados con dolor en los ojos. Los hombres los llevan a los límites y vuelven a la lucha”, agregó.

No obstante, a pesar de sus declaraciones, expresó que los ucranianos no se rendirán a pesar de todos los “horrores”. “El ocupante creía que las ciudades ucranianas serían conquistadas por una guerra de emergencia, pero inesperadamente empujó la resistencia no sólo a través del ejército ucraniano, sino que también a través de toda la población. Ucranianos de habla ucraniana o rusa de diferentes creencias políticas, religiones y nacionalidades se unen ante la invasión como nunca antes”, enfatizó.

“Los habitantes de las ciudades agredidas acuerdan en las redes sociales y patrullan las casas, ayudan a los solitarios, preparan alimentos, recolectan medicamentos y municiones para los defensores. Simplemente hacen su trabajo -en farmacias, negocios, en transporte, en servicios públicos- para que la vida siga y gane”, añade.

“Doy las gracias a todos ellos. Todos los ucranianos se han unido al ejército y se han ofrecido voluntarios para que se cruzaran los planes del atacante. Doy testimonio: aunque el atacante lo está escondiendo, las pérdidas militares en el lado ruso ascienden a miles”, indica.

“Creamos una línea directa para las madres de Rusia para que sepan que sus hijos no están en un ejercicio militar, como informa el Kremlin, sino que muriendo tratando de conquistar Ucrania“, complementa.

La búsqueda de paz

Finalmente, expresa que Ucrania quiere la paz, pero que el país protegerá sus fronteras e identidad. “En las ciudades donde continúa el fuego, donde la gente está bajo escombros y no pueden salir de sótanos durante días, ni siquiera para conseguir comida, necesitamos pasillos de seguridad para la entrega de ayuda humanitaria Ayudando y transportando población civil a un lugar. En esta ocasión les pido que nos den ayuda humanitaria y agradezco a quienes ya lo hacen. Y también a los que protegen a nuestras mujeres y niños”, afirma.

“Doy las gracias a toda la gente de sus países que se reúnen en lugares para apoyar a Ucrania. ¡Lo vemos y lo apreciamos! ¡Sois increíbles! Hago un llamado a ellos, medios de comunicación dignos: seguir mostrando lo que está pasando en Ucrania y mostrarles la verdad. En la guerra de la información que ha desarrollado la Federación de Rusia, cada testimonio es de crucial importancia”, concluye.

“Con esta carta, también quiero que el mundo sepa: la guerra en Ucrania no es una guerra “en algún lugar ahí fuera”. Esta es una guerra en Europa y en las fronteras de la UE. Ucrania está deteniendo una potencia que puede invadir sus ciudades de la manera más agresiva bajo el pretexto de salvar a los civiles“, explica.

“Si no paramos a Putin, que amenaza con una guerra nuclear, no habrá lugar seguro en el mundo. Lo sé, es como una pesadilla y hace una semana parecía una exageración, pero es una realidad en la que vivimos actualmente. Y no sabemos cuánto tiempo durará, pero definitivamente ganaremos. Nos defendemos el uno para el otro y tenemos un arma llamada unidad. Unidad en el amor con Ucrania. ¡Gloria a Ucrania!”, sentencia.