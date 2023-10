Casa de chileno en Israel fue bombardeada por Hamás: Dio testimonio exclusivo a CHV

Rafael Cavada, enviado especial de Chilevisión para el conflicto Israel-Hamás, conversó con un chileno que reside desde hace décadas en el territorio de Medio Oriente y cuya casa resultó totalmente destruida debido a los bombardeos.

En su relato, el rabino Elisha Salas, quien reside en Ashkelon, cerca de la frontera con la Franja de Gaza, señaló que acudió al shabat y al término de éste sacó su celular. Allí se dio cuenta que tenía una serie de mensajes de su hija, quien lo había dado por muerto.

“La llamo y me dice ‘cayó una bomba en tu casa’. Fui para allá y vi que estaba destruido (…) ella me decía ‘pensé que estabas muerto, fui para tu casa, tu puerta no abre y está todo destruido, ya estábamos llorando por ti’“, sostuvo Salas.

Seguido de esto, el chileno afectado emprendió rumbo a su vivienda y así pudo constatar que estaba todo en el suelo, pudiendo incluso encontrar entre los escombros el cohete que causó el impacto.

“Ya nos acostumbramos”

En cuanto a su vida en el Israel, Elisha señaló que “me vine en el año ’99, ya van a ser 24 años que estoy acá” y que aún tiene familia en Chile, con quienes tiene una continua comunicación. “Les cuento cómo estamos y que estamos vivos”, dijo.

“Quería traerme a una hermana que está sola por allá y me alegro no haberla traído, porque imagínate lo que significa estar aquí”, continuó.

Posteriormente, junto al periodista recorrieron el búnker habilitado en su edificio para resguardarse ante estos ataques, mostrando que todo es de concreto y que incluso en su interior posee un baño.

“Nosotros ya nos acostumbramos. Sentimos la sirena, corremos; si la explosión está cerca, la sentimos, esperamos medio minuto y salimos”, contó Salas.

Finalmente, reflexionando en torno a este conflicto que ha cobrado la vida de miles de israelíes y palestinos, sostuvo que “esto que nos pasó es lo más terrible desde el Holocausto”.

“Es una pesadilla que tú quisieras dormir para que desaparezca y despertar”, cerró.

