Recientemente, se dio a conocer un insólito hecho registrado en la frontera entre Estados Unidos y México. Fue en este paso que se encontraron decenas de carnet de identidad chilenos. Al mirarlos de cerca, se puede ver que todos estos pertenecían a ciudadanos haitianos.

Según consignó el medio Fox News, el motivo para que estas personas hayan botado sus cédulas en esta zona habría sido que si el Gobierno de Estados Unidos se daba cuenta que habían estado establecidos en otro país anteriormente, su solicitud de asilo no sería aceptada y quedarían en una situación sumamente compleja.

El reportero internacional Todd Bensman, que se ha especializado en temas de migración, compartió a través de su cuenta de Twitter, en que ostenta cerca de 10 mil seguidores, una imagen en que da cuenta de esta situación y muestra algunos de los plásticos hallados.

Chilean ID cards discarded along the Acuna side of the river show what look like Haitian bearers. I found these myself and arranged them like this on a smuggler trail pic.twitter.com/JdtMQNdZ8a

— Todd Bensman (@BensmanTodd) September 22, 2021