(Agencia Uno/CHV Chile)- A partir del 15 de enero, Reino Unido prohibirá la entrada de personas desde Sudamérica por la nueva cepa identificada en Brasil de Covid-19.

Así fue anunciado por el ministro de Transportes de Reino Unido, Grant Shapps, quien justificó la medida “a raíz de la evidencia de una nueva variante en Brasil”, en su cuenta de Twitter.

“He tomado la urgente decisión de prohibir las llegadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela desde mañana 15 de enero a las 4 de la mañana, debido a la evidencia de una nueva variante en Brasil”.

