Chilena explicó porqué no quiere dejar Israel pese a guerra: “La seguridad que tengo acá no la tendré en Chile”

Viviana Salemen, chilena que vive hace 20 años en Israel, actualmente se encuentra en la ciudad de Nahariya, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con El Líbano, lugar donde se han reportado recientes ataques con drones. En entrevista con CHV Noticias, Salemen aseguró que a pesar de los conflictos bélicos “hemos tenido una vida tranquila. De los 10 años que vivo acá, nunca me ha tocado bomba en esta zona”. Además, explicó por qué no ha pensado en salir del territorio israelí: “Sí, acá existe el problema que a lo mejor hay bombas y guerra, pero la seguridad que tengo aquí no la voy a tener en Chile. Estuve hace seis meses en Chile y vi lo que pasaba allá, sales en auto y no sabes si a la mitad de la carretera te van a matar para sacarte el auto. Eso acá no lo ves”.