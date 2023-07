Negaron entrada a chilena-palestina a Israel: Embajada dijo que no cumplieron requisitos

La Embajada de Israel en Chile respondió este lunes a la denuncia de una joven chilena de origen palestino, de 17 años, quien aseguró haber sido interrogada y desportada de Israel de forma injustificada.

Recordemos que la Comunidad Palestina en Chile publicó en video en que aparece la adolescente desde el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Tel Aviv.

“La verdad es que todo iba bien hasta que llegué a Tel Aviv y me quitaron el pasaporte sin mayor explicación, todo muy confuso, no me decían nada. Hasta ahora no tengo mayor información de por qué fui deportada”, afirmó en el registro.

Asimismo, aseguró que no ha tenido “acceso a comida durante varias horas, me han quitado el celular. Me encerraron en una especie de pieza, no me decían nada. Ha sido todo muy confuso”.

“Yo debo tomar remedios todos los días, esos remedios están en mi maleta. No he tenido acceso a la maleta. Además, hoy (domingo) se supone que la noche la iba a pasar en un centro de control de detención, pero por intervención desde el exterior pude quedarme acá en el aeropuerto. Me facilitaron una pieza”, agregó.

La adolescente viajó a un campamento de verano en la ciudad de Ramallah, en Palestina.

Embajada de #Palestina en Chile, condena la deportación de adolescente chilena de origen

palestino, Antonia Ríos Gidi, de 17 años, quien fue interrogada y expulsada por Israel.

Estas acciones son violaciones de los DD.HH. y contrarias a los principios de protección infantil. pic.twitter.com/qz1wnUxYfu — Embajada del Estado de Palestina en Chile (@embpalestinacl) July 17, 2023

¿Qué dijo la Embajada de Israel?

A través de un comunicado, firmado por David Anzarout, encargado de Negocios de la Embajada de Israel en Chile, se indicó que la entidad “facilita cada año a decenas de chilenos, sin importar su origen, viajar a Israel y a la Autoridad Palestina, en muchos casos en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile u otras instituciones”.

“La gran mayoría de los chilenos, incluidos los de origen palestino, no tiene problema alguno en la entrada o salida”, recalcaron.

En esa misma línea, afirmaron que “Israel, como cualquier otro país, establece los requisitos para regular el ingreso de extranjeros a su territorio a través de su Autoridad Migratoria, que tiene la facultad de negar la entrada cuando no se cumplen dichos requisitos“.

Respecto al caso de Antonia Ríos Gidi, sostienen que “la información preliminar entregada por la Autoridad Migratoria de Israel indica que la joven no logró demostrar al oficial de migraciones del Aeropuerto Ben Gurión el objetivo de su viaje a Ramallah, el destino exacto, las personas de contacto y el medio de traslado a su destino final”.

“La Cancillería Israelí mantuvo comunicación con la Embajada de Chile y con su División Consular, de manera de facilitar el contacto de su personal con la joven Antonia Ríos, quien fue visitada en el aeropuerto por la cónsul chilena“, añadió el comunicado.

Por otra parte, negaron los dichos de Ríos y aseguraron que ella “fue debidamente resguardada y sus necesidades básicas fueron cubiertas”.

“Una vez decidida la denegación de entrada, a Antonia Ríos se le permitió instalarse el área de tránsito en el Terminal Aéreo, con acceso a su equipaje, incluidos sus medicamentos, y con acceso a la zona de servicios generales para pasajeros“, cerraron.