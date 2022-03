Momentos de gran tensión se están viviendo en Ucrania durante las últimas horas, luego de que militares rusos avanzaran en distintas ciudades y bombardearan residencias, lo que ha dejado centenares de civiles muertos. Fernanda Aedo es chilena y actualmente está en Leópolis, localidad ubicada al oeste del país invadido, aunque actualmente busca escapar de la zona de conflicto. En entrevista con CHV Noticias, la joven relató que no se irá hasta que su pareja pueda salir del país, algo muy complejo debido a que se ha convocado a todos los hombres ucranianos de entre 18 y 59 años unirse a la defensa nacional. “Es imposible para nosotros salir de acá. Yo no quiero irme sola. La embajada me dijo ‘es tu única opción’, pero yo no quiero, sería mucho más difícil para mí”, relató. Además, señaló que es en Járkov donde se estaría viviendo la peor situación. “Le están disparando a la gente que sale a comprar al supermercado. En la calle los matan. A los niños (también). Se habló en un principio que estaban atacando sólo la infraestructura, después atacan los edificios y viviendas. Ahora le disparan a la gente. Eso es un exterminio”, indicó.