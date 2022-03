Daniel Matamala, periodista de CHV Noticias, contó que reporteando en la estación de trenes de Lviv en Ucrania, se acercó un chileno que vive en territorio nacional y que trabaja ayudando en otras partes del mundo, especialmente en África. Pero cuando comenzó la guerra en este país, decidió viajar como parte de la organización religiosa de la cual forma parte, a fin de ayudar a quienes lo necesiten, entregando albergue, refugio y/u orientación. “Entregamos alimentos a los refugiados en distintos lugares de Ucrania y Polonia, porque están viajando todos para allá. También encontramos refugio, pagamos hoteles a familias que no tienen dónde ir”, contó. Asimismo, dijo que ven a personas que “caminan con sus maletas, con familias gigantes, y no hay paz. No hay esperanza. En verdad te rompe el corazón”.