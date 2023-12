Chileno estuvo un mes atrapado en aeropuerto de Colombia tras ser engañado y asaltado: “Ha sido indignante”

El canal colombiano CityTV, a través del programa El Tiempo, dio a conocer una grave situación que afectó a un ciudadano chileno: Justin Andrés Alejandro Vera fue asaltado al llegar al aeropuerto de Bogotá y estuvo un mes varado en el terminal sin poder regresar al país.

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó cuando conoció a un ciudadano colombiano mientras ambos trabajaban en un matadero en Chile. Formaron un lazo de amistad y el sujeto, de nombre Camilo, lo convenció de emigrar al país cafetero en busca de nuevas oportunidades.

Así comenzó su relato: “Era prácticamente familia para nosotros. Me dijo que en Colombia había buen sueldo y que podía traer a mi familia en un tiempo más. Viajamos juntos. (…) Fueron como tres semanas de viaje solo con él. Nunca me mostró nada malo hasta que llegué a Bogotá“.

Ciudadano colombiano fingió ser su amigo y lo asaltó

Una vez en la capital del país caribeño, mostró sus verdaderas intenciones. “Llegamos como a las 1 de la mañana. Sacó un cuchillo y me pidió mis pertenencias. Me pidió una maleta con herramientas, me pide mi teléfono, me pide mi billetera y un par de dólares que yo tenía”, contó.

Sin embargo, aquella no fue la peor parte, pues cuando el delincuente tuvo el celular en su poder, se comunicó con la madre de Justin y la extorsionó asegurando que su hijo había sido secuestrado por la guerrilla.

“Dijo que yo supuestamente estaba secuestrado por la guerrilla y le pidió 8 millones de pesos colombianos para que supuestamente me soltaran”, detalló. Posteriormente, aseguró que su madre envió el dinero, pues ella conocía a Camilo y no dudó de sus palabras.

Su madre envío 8 millones de pesos colombianos pensando que estaba secuestrado

Cuatro días días después, consiguió un teléfono y logró hablar con su hermano. “Y me encuentro con la sorpresa de que él (Camilo) había amenazado a mi mamá de que yo me iba a morir. Como mi mamá lo conocía, no desconfiaba de él. Entonces mi mamá le mandó el dinero”.

Así, Justin Vera clamó por ayuda y denunció que recibió nula asistencia por parte del Consulado. “Vivo aquí en el aeropuerto, ha sido frustrante. Es indignante. Pero es mucho más tranquilo y no paso tanto frío como afuera. He estado buscando ayuda en aerolíneas“, lamentó.

Justin Vera clama por ayuda y acusa nula asistencia del Consulado

“Fui al consulado de Chile y ahí solo me dieron un salvoconducto y efectuaron la denuncia contra la persona. Pero más allá, no recibí ayuda del consulado“, denunció el chileno en el medio colombiano.

En esa línea, en horas de esta tarde, Cancillería se refirió a la situación de Vera: “El Consulado de Chile en Bogotá realizó diversas gestiones para posibilitar la asistencia y retorno del connacional quien ya se encuentra en Chile“, aseguraron medante un comunicado.

A su vez, añadieron: “En cuanto se tuvo conocimiento del caso se le entregó asistencia, se le dio un salvoconducto para facilitar su regreso a Chile, se hicieron gestiones para evaluar un retorno asistido“.

Finalmente, según informaron, Justin Andrés Alejandro Vera “habría recibido en donación un ticket aéreo para viajar a Chile”, el cual fue el que le permitió retornar a territorio nacional.

Mira la entrevista de Justin Vera acá:

