El crudo testimonio de chileno tras ataques en Israel: “Tanto silencio da mucho miedo”

El artista circense chileno, Francisco Cárdenas, comentó desde Israel a CHV Noticias que está a la espera de regresar al país. Mientras tanto, se encuentra en Tel Aviv viviendo “una experiencia horrible”. No obstante, confirmó que junto a sus compañeros “no nos ha pasado nada grave más que susto”. Respecto a las últimas horas, confesó el miedo que perciben cuando no sienten misiles. “Escuchar tanto silencio da mucho miedo (…) hasta que no te suceda, no le tomas el peso a la situación“, confesó. Por otra parte, explicó que está junto a sus tres sobrinos mexicanos, quienes no podrán volver con él en los vuelos humanitarios.