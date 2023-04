“Sabía a lo que iba”: Habla chileno que desató polémica en España por escultura del Rey Juan Carlos I

Nicolás Miranda, escultor chileno de 31 años, se encuentra en medio de la polémica en España por la instalación una estructura del Rey Emérito Juan Carlos I, la cual aparece apuntando con un rifle de caza al icónico monumento del Oso y el Madroño en la Puerta del Sol. La escultura estuvo en el lugar durante unos días, sin embargo, fue trasladada ya que será parte de una exposición de Miranda. En conversación con CHV Noticias, el artista indicó ha recibido “mucho apoyo, yo sabía a lo que iba, y otros que no. O sea, el comentario típico ‘vuelve a Sudamérica, sudaca’. No me siento ofendido por eso tampoco, me da igual“. En las últimas horas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calificó la obra como una “imbecilidad”.