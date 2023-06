Toda su vida en jaula: Chimpancé miró con asombro el cielo por primera vez tras pasar 28 años en cautiverio

Una chimpancé fue liberada después de casi tres décadas en cautiverio y sorprendida miró el cielo por primera vez. Se trata de Vanilla, de 29 años, quien tuvo un genuino gesto revelador que conmovió al mundo con su rostro de asombro al poder disfrutar de la naturaleza. Esta mamífero fue parte de un programa de experimentos en un laboratorio de primates en Estados Unidos, donde hacían pruebas de diferentes industrias en animales. Ahora fue liberada por la fundación Save The Chimps, permitiéndole vivir más en libertad, aunque no puede ser llevada a un espacio silvestre al no tener las habilidades para subsistir.