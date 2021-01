Indignación ha causado una situación ocurrida en la reserva natural de Baraque Michel, Bélgica, que tiene protagonistas a un acelerado ciclista y una niña de 5 años.

Según un video grabado por el padre de la menor, mientras la pequeña observaba la naturaleza junto a su familia, un sujeto sobre una bicicleta pasó por su lado y la empujó con la rodilla para poder pasar.

El hecho ocurrió durante Navidad, pero recién ahora causó revuelo mediático en el país europeo luego que los padres dieran con el paradero del hombre e interpusieran una denuncia en su contra.

En conversación con el portal belga Nieuwsblad, Patrick Mpasa, padre de la niña, aseguró que el sujeto “nos pidió que retiráramos la denuncia, pero no mostró arrepentimiento por lo que hizo. Es más, me acusó de agresividad. Afirmó que no había visto que Neïa se había caído, que de otro modo se habría detenido. Tengo la impresión de que cree que es normal”.

Patrick señaló que iniciaron una acción judicial porque la pequeña Neïa presentó algunas dolencias tras el empujón. “Mucha gente me dice que debería haber golpeado a ese ciclista, pero no quería agitar más las cosas delante de mis hijos, delante de los demás transeúntes. No quiero una caza de brujas, sólo disculpas”, sostuvo.