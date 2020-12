James Hamblin es un científico especialista en salud preventiva y académico de la Universidad de Yale, quien lleva cerca de cinco años liderando un experimento que pretende demostrar que no es necesario bañarse diariamente.

El investigador de 37 años afirmó que no ha tomado un baño con agua y jabón desde 2015, y tal experiencia la ha ido relatando en columnas científicas y en su libro, publicado este año Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less (Limpio: La nueva ciencia de la piel y belleza de hacer menos).

De acuerdo a BBC, Hamblin señaló por qué se animó a comprobar en primera persona lo que significaría no bañarse a diario. “Sé de muchas personas que se bañan muy poco. Sabía que era posible, pero quería intentarlo por mí mismo para ver cuál sería el efecto”, agregó.

Tras ello, expresó que “con el tiempo tu cuerpo se acostumbra cada vez más para que no huela tan mal si no usas desodorante y jabón” y que la piel “no se vuelve tan grasienta cuando dejas de usar jabones fuertes”.

“En el libro lo digo en un sentido tradicional. Me enjuago cuando lo necesito o cuando lo deseo, sólo con agua, rápido, especialmente cuando tengo el cabello como si me hubiese acabado de despertar o si visiblemente tengo algo sucio. Pero puedes exfoliar, puedes eliminar los aceites simplemente frotando con las manos y peinando tu cabello ocasionalmente. Y eso es todo”, agregó.

Sin embargo, aclaró que nunca ha dejado de lavarse las manos con agua y jabón ni cepillarse los dientes. “Eso es imprescindible”, dijo.

Su investigación

Tras cinco años de ardua investigación, el profesional quería comprobar que bañarse a diario puede tener consecuencias negativas en nuestro organismo, como en la piel y el cabello, ya que el uso constante de productos químicos daña el ecosistema natural.

“El olor de los cuerpos es producto de bacterias que viven en nuestra piel y se alimentan de las secreciones aceitosas del sudor y las glándulas sebáceas que están en la base de nuestros folículos pilosos”, detalló.

“Cuando te duchas agresivamente, destruyes los ecosistemas. Se repueblan rápidamente, pero las especies quedan desequilibradas y tienden a favorecer los tipos de microbios que producen olor”, afirmó, pero de acuerdo a su estudio, esto desaparecía después de un tiempo pues se debe pasar por un proceso de regulación.

“Tu ecosistema llega a un estado estable y dejas de oler mal (…) No hueles como agua de rosas (…) Simplemente hueles como una persona”, afirmó.