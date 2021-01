(CNN) – Los estados de todo el país dicen que se están quedando sin suministro de vacunas contra el coronavirus, y muchos funcionarios insisten en que las cifras de entrega de vacunas informadas por la administración Trump no se alinean con lo que están viendo en el terreno.

Desde Nueva York hasta Tennessee y Virginia Occidental, los funcionarios piden más dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y los funcionarios de esos estados dijeron que los recuentos federales que sugieren que tienen miles de dosis en los estantes no reflejan con precisión el suministro de vacuna disponible.

La confusión en torno al suministro de vacunas, y la brecha entre lo que los funcionarios dijeron que está sucediendo a nivel local y las cifras que informa la administración Trump, presenta un desafío inmediato para la administración entrante de Biden.

Una fuente cercana al equipo de transición de Biden dijo que existe una enorme preocupación en la administración entrante sobre la precisión de las cifras que ha publicado el gobierno federal. Fue solo en los últimos días que el equipo de transición tuvo acceso a Tiberius, el sistema que muestra los estados cuántas dosis están disponibles para ellos y permite que los estados determinen los lugares de entrega.

Hasta entonces, el equipo estaba trabajando únicamente con los números que recibieron de los fabricantes, sin poder verificar y confirmar, dijo la fuente a CNN el martes.

Todo esto significa que el equipo de Biden aún no está seguro de a qué se enfrentará cuando el presidente electo Joe Biden asuma el cargo el miércoles. A pesar de la frustración, la fuente dijo que el equipo de Biden ha dudado en transmitir cómo se quedaron en la oscuridad por temor a que la administración Trump dejara de cooperar por completo.

“Este es un momento muy confuso para comprender estos números y, a medida que hablamos más y más con la administración de Biden, nos enteramos de que ellos también están tratando de resolver esto”, Lori Tremmel Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional. of County and City Health Officials (NACCHO), dijo a CNN el martes. “Con el cambio de administración que está ocurriendo en este mismo momento, no parecen saber totalmente todavía de qué números de vacunas estamos hablando y cuál es la realidad”.

Mientras tanto, los funcionarios de la administración Trump dijeron que han mantenido cientos de reuniones con el equipo entrante del coronavirus de Biden.

“Este es un esfuerzo concertado por parte del nuevo equipo para hablar hacia abajo dónde están las cosas, para que puedan parecer héroes cuando entren y simplemente llevar adelante el impulso que hemos establecido”, dijo el secretario saliente de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, en Fox News el lunes.

“Nos estamos rascando la cabeza tratando de descubrir cuál es la verdad”

Señalar con el dedo es de poca utilidad para los estados, que están clamando por más vacunas y cifras más claras del gobierno federal sobre cuánto está realmente disponible.

“Nadie sabe de dónde viene ese número”, dijo el martes a CNN la comisionada del Departamento de Salud de Tennessee, la Dra. Lisa Piercey, cuando se le preguntó por qué el recuento del gobierno federal de dosis distribuidas en el estado es 76.000 más alto que el recuento del estado.

“No lo contamos en nuestro tablero hasta que lo tengamos a mano”, dijo Piercey. “No queremos, ya sabes, hacer ilusiones a la gente”.

Un alto funcionario de la administración le dijo a CNN que las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. reflejan con precisión las dosis que se distribuyen o administran. A partir del martes por la tarde, el sitio web de los CDC señala que el término “distribuido” se refiere al recuento acumulativo de dosis de vacunas registradas como enviadas en el Sistema de seguimiento de vacunas de los CDC .

Sin embargo, esa no ha sido la experiencia en algunos estados.

“Las dosis distribuidas significan que nos han dado un número, les hemos dicho a dónde debe ir en el sistema para que se envíen, pero eso no significa que se hayan enviado“, dijo Kris Ehresmann, director de enfermedades infecciosas. epidemiología, prevención y control para el Departamento de Salud de Minnesota.

“Las dosis enviadas, eso significa que tenemos un número de seguimiento de FedEx y salió de la instalación”, dijo Ehresmann. “Las dosis distribuidas son dosis que se han prometido al estado, que el estado ha aceptado y ha dado un lugar donde esas dosis deben enviarse. Y la desconexión es que esas dosis no necesariamente han llegado al estado“.

Y los gobernadores de Minnesota, West Virginia y Nueva York han dicho en los últimos días que se están quedando sin vacunas.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo el lunes que su estado tenía “una oferta muy limitada”. “El gobierno federal ha estado dando mensajes contradictorios sobre la disponibilidad y orientación de las vacunas, y necesitamos que den un paso adelante y lleven más vacunas al estado”, dijo Walz.

El gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, se hizo eco de la necesidad de más vacunas en una conferencia de prensa el martes. “No podemos ponerle una vacuna si no tenemos las vacunas“, dijo Justice. “Hoy, ahora mismo, si nos envían vacunas, las pondremos en el brazo de alguien y tan pronto como las pongamos en el brazo de alguien, se salvará la vida de alguien”.

Siempre habrá escasez de vacunas en los primeros meses de distribución porque la producción no puede satisfacer la demanda nacional. Pero los estados han expresado repetidamente su frustración por no poder obtener respuestas claras de la administración Trump sobre cuánta vacuna estará disponible y cuándo.

Las esperanzas de un aumento en los envíos de vacunas se esfumaron la semana pasada después de que la administración Trump anunció una nueva política para liberar segundas dosis de vacunas que se habían mantenido en reserva, solo para admitir más tarde que muchas de esas dosis ya se habían distribuido.

“Esto pone nerviosos y ansiosos a nuestros departamentos de salud de que esas cantidades de la segunda dosis, que se cree que se mantienen en reserva protegida, pueden haber desaparecido de alguna manera. Necesitamos transparencia y claridad rápidas sobre el suministro general de vacunas para poder impulsar la planificación y los mensajes sobre el suelo en las comunidades “, dijo Freeman. “Nos estamos rascando la cabeza tratando de descubrir cuál es la verdad”.

Grandes desafíos para el equipo de Biden

Según el recuento de los CDC, se han distribuido más de 31 millones de dosis de vacunas y se han administrado menos de la mitad, aproximadamente 12,3 millones de inyecciones, hasta el viernes.

Pero los estados dijeron que no hay forma de que la mitad de sus dosis estén en los estantes o en los congeladores.

Varios factores podrían contribuir a la confusión. Los números de distribución de los CDC reflejan las dosis que se han enviado, pero eso no significa necesariamente que se hayan recibido todavía. Los totales federales también incluyen las dosis que se han destinado a los residentes de hogares de ancianos y esas vacunas se han registrado más lentamente, según los funcionarios de salud.

Es posible que algunas vacunas también se hayan distribuido a clínicas o proveedores que avanzan a un ritmo más lento. En algunos casos, los estados con recursos limitados han determinado que es más fácil mantener esas dosis donde están en lugar de intentar el complicado proceso de transportarlas y redistribuirlas.

“No es práctico que los estados consideren intentar retirarlos del mercado o trasladarlos. Es mejor que los estados apoyen a estos proveedores para que tomen las armas”, dijo Claire Hannan, directora ejecutiva de la Asociación de Administradores de Inmunización.

Desenrollar exactamente lo que está arruinando los números y acelerar el suministro de vacunas será en última instancia un problema que recaerá en la administración entrante de Biden.

“Por ejemplo, en Minnesota, estamos moviendo la vacuna lo más rápido que podemos y nuestros números de vacunación son muy diferentes de lo que se ha descrito como distribuido”, dijo a CNN Michael Osterholm, miembro de la junta asesora de coronavirus de Biden, el martes. “Así que ese es uno de los desafíos, ahí es donde los estados se han sentido frustrados porque se han quedado atrapados en personas que perciben que hay muchas más vacunas disponibles de las que realmente hay”.