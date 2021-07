Niños y niñas disfrutaban el show circense junto a su familia hasta que ocurrió lo impensado. De un momento a otro, el oso pardo que estaba en el escenario se abalanzó contra su entrenadora y se aferró al tobillo de ella con la presunta intención de morderla.

La situación provocó la evidente preocupación del público, quienes estaban a solo metros del animal y sin una barrera de protección. Mientras que integrantes del equipo intervinieron rápidamente para evitar un desenlace trágico.

Este hecho ocurrió en el Circo Ambulante Harlequin en Berezovsky, Rusia, y fue difundido por el medio local The Siberian Times.

Every month Russian media report at least one attack of travelling circus animal ‘artists’ on trainers. The latest was y'day in Berezovsky, Kemerovo region, when a brown bear twice attacked a female trainer; the show didn't stop. Travelling circuses are still allowed in Russia pic.twitter.com/oW8lEw4dIk

— The Siberian Times (@siberian_times) July 18, 2021