Volvieron la clases presenciales en las universidades afganas, pero bajo el régimen talibán. Los extremistas dejaron a las mujeres volver a estudiar, pero con una serie de condiciones: las estudiantes no podrán mezclarse con hombres en las aulas, deberán llevar una abaya (túnica) negra y un niqab (manto que deja a la vista sólo una franja de los ojos) que les cubra el rostro

Las fotografías tomadas en la Universidad Ibn e Sina, de Kabul, evidencian cómo mujeres y hombres pueden estar en la misma sala, pero deben estar separados por una tela.

Además, las estudiantes deberán salir de clase cinco minutos antes que los hombres y esperar en una sala hasta que todos los varones hayan dejado el edificio.

Antes del regreso al poder de los talibanes, las estudiantes afganas podían asistir a clases mixtas y a cursos impartidos por hombres, pero ahora, las universidades deberán contratar a profesoras para las estudiantes o profesores mayores “cuya moralidad haya sido probada”.

This morning, we went to meet students at the first day of university in Kabul. There are not mixed anymore and have to wear hijab and take a separate entrance. Classes are separated by a curtain. #Afghanistan pic.twitter.com/nbpFzAvykn

— Mortaza Behboudi (@mortazabehboudi) September 6, 2021