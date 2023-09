Clausuran 26 bares que recogían sobras y las volvían a servir a sus clientes en Grecia

En Grecia, la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (AADE) realizó una masiva clausura de al menos 26 locales tras ser sorprendidos cometiendo diversas irregularidades, entre ellas, evasión de impuestos y servir restos de bebidas dejados por los clientes.

Así lo informó New York Post, medio que además detalló que los negocios no habían emitido alrededor de 40 mil boletas por 280 mil dólares y, además contaban con varias bebidas que se servían que no tenían número de lote, lo que significaba que eran ilegales y de contrabando.

Sin embargo, uno de los puntos importantes que logró establecer el medio fue que se tomaron 8 muestras de distintos locales para ser analizadas y ver lo que contenían realmente, pues se rumoreaba que servían las sobras de los cócteles.

Sobre el tema, medios locales explicaron que este tipo de acciones es “típica” entre los garzones de la zona, pues es muy común que recojan las bebidas sin terminar y las guarden en barriles para servirlas nuevamente a otros clientes .

Los bares recibieron multa y fueron clausurados durante 48 horas.

Todo este caso, se produce por la investigación de la muerte de Hannah Byrne, una turista de 22 años que murió después de que posiblemente le sirvieran alcohol contaminado en uno de los locales nocturnos y fue encontrada muerta en las calles de Kavos la madrugada del viernes.

Las autoridades creen que murió después de caerse y sufrir una lesión en la cabeza, pero el director médico de Corfú, Yannis Aivatidis, dijo a The Sun que olió alcohol en su aliento y cuestionó cómo había muerto “sólo unas horas” después de llegar a la zona.

