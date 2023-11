Áspero debate entre Javier Milei y Sergio Massa marca semana previa a las elecciones presidenciales en Argentina

Este domingo 19 de noviembre se conocerá al nuevo presidente de Argentina, ya que ese día se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde los candidatos que lograron avanzar al balotaje son Javier Milei y Sergio Massa.

La noche de este domingo, Milei y Massa participaron de un intenso y último debate antes de las elecciones. Donde ambos lanzaron acusaciones, cuestionamientos y ataques personales.

Milei volvió a tratar de mentiroso a Massa. “Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que está diciendo la verdad. Si tú fueras Pinocho, ya me habrías lastimado un ojo”, dijo el candidato de ultraderecha.

La respuesta de Massa llegó de inmediato. Le recordó a su rival que se negó a realizarse el examen psicotécnico. También Massa le cuestionó cuando hizo una pasantía (práctica) en el Banco Central Argentino. “¿Por qué no te renovaron la pasantía? Dile a la gente Javier, ¿por qué? Entiendo que estés enojado con el Banco Central y quieras destruirlo, porque en realidad en un momento te sentiste rechazado”.

Milei afirmó que en ese momento era un joven que aún no estaba graduado: “¿Cuál es el problema? ¿Tú crees que uno en la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos se pone de pie y sigue, no como tú que sigues fracasando siempre de la misma manera”.

¿Qué dicen las encuestas sobre Milei y Massa?

El diario La Nación de Argentina publicó que tras la primera vuelta se han realizado por lo menos 10 encuestas presidenciales, las que poco aclaran, ya que siquiera se puede tomar una referencia o considerar a un candidato como favorito.

¿El motivo? Seis de ellas dan como ganador a Milei y cuatro a Massa. Además, en todas son muy similares y parejos los porcentajes de los candidatos, que van de entre el 40 y 45% de los votos.

Síguenos en