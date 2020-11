Un curioso caso se dio en Reino Unido, luego de que varios clientes de Amazon señalaran a través de las redes sociales que tras comprar la PlayStation 5 recibieron productos distintos y sin ninguna relación con la nueva consola de Sony.

La periodista Bex April May contó en su cuenta de Twitter que en vez de la PS5 le llegó una freidora. Tras compartir su caso varios otros usuarios acusaron que pasaron por situaciones similares, recibiendo comida para gatos, bolsas de arroz y cafeteras en vez de la esperada consola.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU

— Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020