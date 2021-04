(EFE) – Un colegio privado de Miami (EE.UU.) le pidió a sus profesores y al personal no vacunarse contra el COVID-19 y anunció además que no contratará a aquellos que lo hagan, argumentando falsamente que los vacunados pueden afectar a aquellos que no lo están.

La Centner Academy, ubicada en el Distrito de Diseño de Miami, en el centro de la ciudad, advirtió de la nueva política en una carta firmada por Leila Centner, una de sus fundadoras.

La circular, que fue divulgada por el canal local CBS, señala que aquellos que no se hayan vacunado “no deben ponerse la inyección experimental del COVID-19”.

Sin citar fuentes, la carta afirma que “recientemente han aparecido informes de personas no vacunadas que se ven afectadas negativamente al interactuar con personas que han sido vacunadas”.

La escuela, que tiene alrededor de 300 estudiantes, solicita a “cualquier empleado” no vacunarse hasta el final del año escolar para la supuesta protección de los alumnos.

Cabe destacar que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., la Organización Mundial de la Salud (OMS) y muchas otras autoridades han concluido que las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas.

La escuela del sur de Florida, estado en el que se han vacunado más de 8,5 personas, detalla que “es nuestra política” en lo posible no emplear a nadie que se haya vacunado.

Más de 35.000 personas han muerto desde el comienzo de la pandemia en Florida, estado que acumula hasta este lunes más de 2,2 millones de casos de COVID-19, de los cuales cerca de 480 mil se han registrado en Miami-Dade, según el Departamento de Salud estatal.