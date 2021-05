La Junta Nacional de Seguridad del Transporte en Denver, Colorado, informó que dos avionetas tuvieron un accidente que terminó con parte del techo de una de ellas con severos daños que obligó a ambos piloto a aterrizar de emergencia.

El insólito hecho afectó a un avión de carga bimotor de la compañía Key Lime Air y a un Cirrus SR22. Afortunadamente solo hubo 3 involucrados de los cuales ninguno resultó con lesiones físicas de consideración.

Según informó The Colorado Sun se sabe preliminarmente que la situación tuvo lugar cuando ambas aeronaves descendían a la loza del aeródromo para concretar su aterrizaje. Así lo dejó en evidencia el monitoreo que se efectuó desde el control de tráfico aéreo. Ahí se ve cómo ambas naves coinciden en trayectoria y altura por lo que el impacto se tornó inminente.

Lee también: Todos al suelo: Basquetbolistas de Israel enfrentaron la alarma de advertencia de misiles en medio de un partido oficial

Tras los momentos de tensión y terror, ambos pilotos lograron maniobrar sus naves de tal forma en que su aterrizaje de emergencia fue todo un éxito dada las condiciones del incidente.

La imagen que da la vuelta al mundo es la del Key Lime Air, de color verde, que bajó a tierra con un gran agüero en parte de su estructura. Le faltaba un trozo de techo.

Lee también: Malala Yousafzai: “Un niño palestino debería estar en una sala de clases, no entre escombros”

Sin embargo, el Cirrus SR22 no se quedó atrás en lo “espectacular” de la salvada y para poder descender tuvo que abrir el paracaídas de emergencias del metroliner para que su impacto con el suelo no resultara con víctimas fatales.

“Parece que el motor falló, así que voy a continuar mi aterrizaje”, dijo el piloto del monomotor, aparentemente sin darse cuenta de lo que había pasado.

El hecho será investigado por la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, quienes por ahora no han dado mayor información.

Video sent to us by Alan Rodriguez shows the Cirrus SR-22 that crashed floating down to the ground with help of a parachute. We have new statements from the NTSB, FAA and Key Lime Air in our updated story: https://t.co/euc54B2nJM pic.twitter.com/vfl1DAcOXP

— Denver7 News (@DenverChannel) May 12, 2021