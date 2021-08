Una fuerte polémica se ha generado en Colombia tras la decisión de la Municipalidad de Sucre de imponer un toque de queda a aquellas personas que no se hayan vacunado contra el COVID-19.

La decisión había sido confirmada por la alcaldesa de la ciudad, Elvira Castro, quien señaló a Blu Radio que iba a tener “mano dura como mandataria”. “Hay religiones que son reacias a quererse vacunar, la juventud porque les dicen que no pueden salir a tomar trago, otros que se van a morir en dos años”.

Según la autoridad, solamente 10 mil personas ya habían completado su esquema, por lo que decidió anunciar la restricción de movilidad para aquellos que no asistan a los vacunatorios.

Sin embargo, el Gobierno decidió ponerle un freno a la decisión y confirmó que negará decreto impuesto por Sucre.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que “ningún decreto, en materia de restricción de orden público que tengan que ver con el manejo de la pandemia, puede pasar sin el visto bueno del Ministerio del Interior”.

“En ese momento no existe ninguna aprobación del decreto. Además, no ha sido publicado. Hemos revisado y el Departamento de Sucre se encuentra por debajo del 85% de ocupación, lo que quiere decir que con el decreto vigente no se puede establecer en ciudades o municipios, que tengan menor a este porcentaje de camas UCI, restricciones a la movilidad”, añadió.

Finalmente, la autoridad recalcó en que el Gobierno colombiano está haciendo “una campaña muy fuerte para que el plan de vacunación se cumpla y avanzar rápidamente a la inmunidad de rebaño”.