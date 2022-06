El inapropiado comentario de un músico argentino en pleno show: Comparó a club de fútbol con violadores

Un inapropiado comentario fue el que realizó un integrante del grupo argentino de cumbia Los Palmeras durante una presentación el fin de semana pasado, donde quiso comparar al equipo de fútbol del cual es hincha.

Se trata de Marcos Camino, intérprete y también director de la banda que estaba deleitando a los residentes de Paraná, provincia de Entre Ríos, por los 209 años de la ciudad.

De un momento a otro, Camino se refirió al popular tema Soy sabalero, el cual cantan desde hace varios años para homenajear a Colón de Santa Fe, equipo del que prácticamente todos los pertenecientes a la banda son hinchas.

El inconveniente es que el hombre que tomó el micrófono comparó al elenco rojinegro, que esta semana disputa la Copa Libertadores, con violadores.

“A nosotros ya nos da vergüenza cantar este tema… Colón juega tan horrible. Colón es como los violadores. Siempre nos rompen el tuje en los penales. A los violadores los llevan en cana y dicen que los hacen bosta”, dijo.

“A nosotros también. En los penales, Patronato, que el otro día jugó espectacular, nos hizo pomada”, señaló el protagonista del comentario, quien quiso hacer una especie de broma con la victoria que justamente Patronato, el equipo local, logró ante Colón.

Cuando querés agradar al público y quedas como un desagradable.

Esperamos las disculpas @LosPalmeras_OK pic.twitter.com/8OkhO2sfed — Colón es Santa Fe ⭐ (@Somos_SantaFe) June 27, 2022

“La gente está muy irascible”

Tras lo sucedido, Marcos Camino pidió perdón en las últimas horas, luego de que el suceso se viralizara en redes sociales, aunque también aseguró no haber cometido “ningún delito”.

En entrevista con REC Santa Fe, el musico señaló que “yo no tenía intenciones de joder ni de molestar a nadie. La gente está muy irascible y toma las cosas a la tremenda, no se puede hacer una broma. No fue mi intención”.

“No sé qué palabra es la que tanto molestó. Porque yo lo que quise decir, que a lo mejor se me entendió mal, es que como se dice vulgarmente, a Colón siempre lo garchan en los penales. No sé, a la gente le molesta eso”, agregó.

“Si cometí un error, le pido perdón a quien pueda haber ofendido”, sentenció.