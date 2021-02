Oliver McManus, un joven británico, decidió pedir comida a domicilio a la empresa HelloFresh. Una acción cotidiana que en este caso se transformó en una situación inesperada, ya que al recibir su pedido se percató de que venía una “bebida” que él no había ordenado.

Este supuesto regalo, finalmente se trataba de orina embotellada cuyo origen sigue siendo desconocido, ya que la empresa no suministra bebidas junto a sus envíos. Un hecho que motivó a que Oliver denunciara lo ocurrido mediante su cuenta de Twitter, emplazando a HelloFresh a que le entregaran una respuesta.

“Hola, FreshUK, ¿por qué recibí la orina embotellada de alguien como parte de mi pedido?”, escribió en el tuit. Agregando que el pedido incluso estaba mal sellado y que la botella fue hallada encima de su orden, consignó Daily Mail.

Lee también: En el clóset y debajo de la cama: Jóvenes en fiestas clandestinas se esconden de la policía en Madrid

Al poco rato de su publicación, la propia empresa le respondió que “no tenemos palabras para describir cuánto lamentamos esta situación. ¿Podrías por favor enviarnos un DM para poder lidiar con esto lo más rápido posible?”.

Posterior al suceso, el joven indicó a The Independent que “lo último que me gustaría es que alguien fuera despedido o se metiera en problemas como resultado de este incidente. Es una pena que haya sucedido, pero estoy seguro de que (esta situación) plantea algunas preguntas más amplias sobre las condiciones laborales en el Reino Unido“.

Lee también: Chester, el orgullo del barrio: Se lanzó contra un delincuente para defender a su dueña en pleno asalto

Oliver borró todos sus tuits sobre este incidente. Y en respuesta a un usuario de la misma red social, explicó que decidió hacerlo porque “no creo que alguien deba perder sus ingresos, en medio de una pandemia, por lo que asumo solo fue un incidente desafortunado”.

No it’s because I’m not a dick and don’t believe someone should lose their income, in the middle of a pandemic, for what I assume was just an unfortunate accident.

— Oliver McManus (@OliverGMcManus) February 22, 2021