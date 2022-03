Atención mundial generó el llamativo regalo del embajador de Japón en Chile al presidente Gabriel Boric. Un pequeño peluche del pokémon Squirtle dentro de una pokebola, el cual tendría un significado mucho mayor que solo ser de una franquicia popular.

Así explicó la periodista mexicana Elizabeth Hernández en un hilo en Twitter, el cual se viralizó rápidamente en la red social. “Muchos pensaron que era (un regalo) ‘inapropiado’, pero la importancia de esta franquicia en Japón es inmensa”, comenzó.

La comunicadora especializada en tecnología y asuntos geek, quien ya había estudiado el tema en el pasado, inició mostrando que “Pokémon es la franquicia de entretenimiento más exitosa económicamente de TODO el mundo, vende más que Disney, Marvel, Star Wars o cualquier otra”.

El éxito de la serie no solo sería comercial, sino también cultural. En Japón, relata, “algunas de estas criaturas son embajadores de distritos, ciudades e incluso algunas prefecturas del país”.

“Y no solo de manera significativa, tienen ‘responsabilidades’ reales como promover turismo o conectar con la población más joven“, afirmó, adjuntando imágenes de evidencia.

Y no es solo eso, “algunas de estas responsabilidades van más allá. Por ejemplo, Vaporeon fue nombrado como embajador del agua para Japón el año pasado, mientras que el pokémon enfermera, Chansey, es representante de la golpeada zona de Fukushima“.

También comentó sobre el pokemón más conocido, Pikachu, que fue embajador en los últimos Juegos Olímpicos. Pero este no sería su cargo más importante, ya que el pokemón tipo eléctrico también será representante de Osaka para la Expo Mundial de 2025.

El nombramiento fue incluso otorgado por el mismo Ministro de Relaciones Exteriores en ese entonces, Taroo Koono, quien también le dio el título a Hello Kitty.

I have appointed Pikachu and Hello Kitty as Ambassador to promote the City of Osaka for the 2025 Expo host city. pic.twitter.com/mCkiCl5T5j

— KONO Taro (@konotaromp) November 29, 2017