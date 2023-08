Conductor advirtió problemas con los frenos: Siete hinchas murieron en trágico accidente en Sao Paulo

Un terrible accidente se vivió en Sao Paulo este domingo en la madrugada, en el que resultaron 7 personas fallecidos y 27 lesionadas.

Se trata de un autobús que trasladaba a hinchas del club brasileño de fútbol Corinthians que se accidentó en el kilómetro 525 de la autopista nacional Ferñao Dias, dentro de la región metropolitana de Belo Horizonte.

El Batallón de Emergencias Ambientales y Respuesta de Desastres del Cuerpo de Bomberos del estados de Minas Gerais (Sudest), fueron quienes confirmaron el número de muertes.

Según informo el teniente de Bomberos, Fernando Frois, las siete personas habrían muerto de manera inmediata, mientras que diez fueron rescatadas con vida dentro de los restos del vehículo, 27 de ellos heridos, y uno de ellos está en estado de gravedad.

El herido que está más grave fue trasladado en helicóptero para el hospital Belo Horizonte, lo demás fueron remitidos para clínicas de Igarapé y Brumadinho, sin embargo seis personas resultaron ilesas.

Los sobrevivientes dieron a conocer que el conductor del autobús avisó a los pasajeros de que estaba sin frenos, provocando así este vuelco al pasar por una curva de la carretera.

El club Gaviões da Fiel, emitieron un comunicado lamentando las muertes y solidarizando con los familiares y amigos de las víctimas. El presidente brasileño, Luis Lula da Silva, hincha del Corinthians, dio su pésame a través de Twitter.

“Hago fuerza por la recuperación de los heridos y por la investigación de las causas del accidente con el autobús. Necesitamos de paz y de vehículos de transporte en buenas condiciones en las carreteras, porque no hay cómo recuperar vidas perdidas”, mencionó Luis.

Meus sentimentos aos familiares e amigos dos sete torcedores do Corinthians que faleceram em desastre, na madrugada deste domingo, em Brumadinho, Minas Gerais. Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus. Precisamos de paz e de veículos…

