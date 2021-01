(CNN Español) — Una explosión en un edificio en la calle Toledo de Madrid, España, deja varios heridos y al menos dos muertos.



En declaraciones a la televisión autonómica de Madrid, el alcalde de la ciudad, José Luíz Martínez-Almeida, informó que la causa de la explosión en un edificio en la Calle Toledo este miércoles habría sido ocasionada por una fuga de gas y que hasta el momento hay al menos dos fallecidos.

Aún no hay información sobre el alcance de la detonación. Agentes de la Policía Nacional, de los Bomberos y del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescates están en la zona atendiendo la emergencia.

Según informó el Gabinete de Información de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, se están atendiendo a “varias personas heridas”.

Contiguo al edificio donde registró la explosión se encuentra una residencia de ancianos. Según confirma a CNN un portavoz de la Residencia Los Nogales La Paloma, si bien han sentido de cerca la detonación, ésta no ha causado ninguna víctima entre los trabajadores y residentes del centro. La misma fuente confirma a CNN que se ha evacuado ya a todo el personal a un hotel localizado enfrente del geriátrico, y se han empezado a evaluar los daños que haya podido sufrir el edificio.

Al menos cuatro pisos del edificio fueron afectados, informaron las autoridades.

BREAKING: EXPLOSION HEARD IN MADRID, CAUSES HEAVY DAMAGE, INJURIES AND SOURCE OF THE EXPLOSION UNKNOWN SO FAR. pic.twitter.com/HHHOz9v5OT

— Wars on the Brink (@WOTB07) January 20, 2021