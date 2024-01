Conmoción en Rusia tras muerte por hipotermia de gato que maquinista tiró desde un tren

Hace unos días se dio a conocer el impactante caso de la muerte de un gato llamado Twix, el que fue arrojado a la intemperie desde un tren en movimiento en Rusia.

De acuerdo a la información preliminar, fue una maquinista del tren quien habría expulsado al animal desde arriba de un vagón, tras haberlo confundido con un gato callejero.

Sin embargo, el felino era en realidad propiedad de un pasajero de 25 años y tras escaparse de su jaula, comenzó a correr por los vagones antes de ser agarrado por la funcionaria ferroviaria, quien finalmente lo arrojó a la nieve.

La historia motivó a cerca de 300 voluntarios quienes ayudaron en la búsqueda del felino, que finalmente fue encontrado sin vida cerca de las vías del tren. Además, poseía marcas presumiblemente por ataques de otros animales y estaba congelado, en un lugar cuyas temperaturas normalmente alcanzan los -15ºC.

El video con la grabación de los hechos ha motivado a 70 mil personas, entre organizaciones animalistas y personas de toda Rusia, a firmar una declaración para exigir la apertura de una investigación contra la funcionaria.

UPDATE

owners of the cat #Twix will appeal to the prosecutor's office, the court, and even the president. The death of their pet was confirmed .

“ I will do everything to ensure that they answer according to the law. [Ready to contact] the police, court, prosecutor's office, pic.twitter.com/JTb9u5vpJ8

— Putin's IBS (@kardinal691) January 20, 2024