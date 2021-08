Un hombre construyó una avioneta por completo al interior del edificio donde reside en la ciudad de Mercedes, Argentina.

De acuerdo a lo publicado por Crónica, Fernando Persa, un apasionado por la aviación, decidió fabricar la aeronave durante un año y medio junto a su amigo Javier Darnay.

Lee también: Explosivos y disparos: Delincuentes se tomaron una ciudad para robar bancos y tiendas

Tras finalizar la construcción del vehículo, decidió bajarla por la ventana del inmueble con la ayuda de una grúa y algunos colaboradores.

El hombre relató que durante la noche anterior “cenamos y lo limpiamos. Hablo en plural porque siempre me acompañó Javier Darnay y también tuve la visita de veteranos de Malvinas, a quienes les pedí que colocaran una calcomanía en cada lado de la trompa para llevar a las islas a lo más alto, y en ese momento pensaba cómo saldría todo, calculaba medidas, dimensiones y tantas cosas que la cabeza no paraba”.

Lee también: Hombre pagó un auto de $6 millones con miles de monedas: Trabajadores demoraron tres horas en contarlas

“Lógicamente lo sacamos sin alas. Hablé con un amigo que tiene una grúa y en cuanto le conté lo que sucedía no dudó ni un minuto en traer su camión hasta acá. Creo que esto no solo a mí me apasiona, sino a todos los que les gusta la aviación, y eso se demostró con los vecinos que vinieron a presenciar un momento único en nuestra ciudad”, señaló.