(CNN) – Un diplomático británico salvó a una estudiante universitaria que se estaba ahogando en el suroeste de China el sábado.

Stephen Ellison (61), cónsul general británico en Chongqing, caminaba junto a un río en la cercana ciudad de Zhongshan cuando escuchó a una mujer gritar, dijo en una entrevista con la BBC.

Afirmó que la mujer se había caído al río y “rápidamente se hizo evidente que estaba en problemas, no sabía nadar“.

El video del incidente, publicado en Twitter por la embajada británica, muestra a una multitud gritando asustada por la imagen de la joven boca abajo en el agua. Luego se aprecia a Ellison saltando para rescatarla.

“No había mucho tiempo para hacer algo más que meterse”, dijo Ellison a la BBC.

Después de que Ellison agarra a la mujer en el río, un espectador arroja un flotador al agua. Ellison luego lleva a la mujer al cinturón salvavidas y la gente rescata a la pareja para acercarla a la orilla del río.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe

— UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) November 16, 2020