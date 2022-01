El personal de la salud ha estado en la denominada primera línea desde el comienzo de la pandemia, sufriendo los estragos del virus en carne propia y cumpliendo extenuantes jornadas laborales en una crisis sanitaria que parece no acabar. Por tanto, las muestras de gratitud hacia los funcionarios han sido múltiples.

Al contario de esto, en Argentina se registró una brutal golpiza en contra de un médico por parte de un paciente que acusó al hospital de Lavalle por haber contraído COVID-19 tiempo atrás.

Según relató el doctor Marcelo Cachagua, secretario de salud de General Lavalle y víctima de este suceso, todo se originó a partir de mayo de 2021, cuando el paciente debía realizarse un estudio cardiológico en Mar del Plata. “Incluso intercedí para que se lo hagan los más rápido posible porque tiene un problema cardiológico bastante complejo”, contó en Crónica.

Fue en ese contexto que luego de realizarse el examen, llegó al hospital en cuestión “y por esas casualidades, a su lado se interna un paciente que dio COVID positivo“, agregó Cachagua.

Inclusive, “el chofer de la ambulancia también ese mismo día en la noche fue positivo para COVID”, sostuvo.

El problema radica en que el paciente culpa al recinto por haberse infectado, situación por la que incluso presentó una denuncia que posteriormente fue desestimada.

Por otro lado, el profesional de la salud explicó que la esposa del sujeto es enfermera en dicho centro de atención médica. Sumado a esto, reveló que justo la noche anterior a la golpiza, esta mujer vivió una situación particular con otra paciente, lo que llevó a que Cachagua tuviese que conversar con ella “en buenos términos” al cierre del turno.

Al término de ese hecho, y “mientras yo me retiraba del hospital, este hombre me pregunta ‘te acuerdas de mí, sabes quién soy’“, relató el médico, a lo que evidentemente respondió que no “porque solo lo había visto una vez”. Por eso, se acercó a él para hablar y fue entonces que recibió el primer golpe de puño en su rostro.

Después “trastabillo y caigo y me sigue pegando en el piso”, continuó el doctor, destacando que “ni sé por qué tomó semejante decisión de venir a agredirme (…) Es inentendible todo esto“.

Finalmente, el afectado indicó que según los profesionales que lo atendieron, las heridas que el individuo le provocó son catalogadas como graves. Producto de esto, el agresor fue detenido y enfrentará a la justicia por esta causa abierta.