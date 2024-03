Corona confirma que Kate Middleton tiene cáncer: Princesa de Gales reveló etapa de enfermedad

La princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció públicamente en medio de los rumores que circulaban en torno a su existencia en la familia real y reveló una noticia que impacta a la corona: Fue diagnosticada con cáncer.

Al respecto, mediante un video divulgado en las cuentas oficiales de la realeza británica, expuso que fue un “gran shock” para ella y sus cercanos, debiendo atravesar “un par de meses increíblemente duros”.

Aún así, aseguró que “estoy bien y cada día me siento más fuerte”.

Continuando con los antecedentes sobre su estado de salud, Middleton explicó que desconocía padecer esta enfermedad al momento de someterse a su cirugía abdominal en enero.

“Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer“, indicó.

En consideración de este importante hallazgo, dijo que su equipo médico le recomendó que se sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva, “y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, mencionó la princesa.

Por otro lado, Middleton también se refirió a lo que están viviendo internamente como familia, asegurando que “William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada“.

En ese sentido, hizo hincapié en lo difícil que ha sido darle a conocer esta noticia a sus hijos George, Charlotte y Louis. Por lo mismo, pidió tiempo y privacidad para su círculo íntimo, destacando el rol que ha tenido su esposo en estos meses.

“Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad”, expuso.

Finalmente, dentro de su mensaje la princesa de Gales tuvo palabras para quienes sufren de este padecimiento, pidiéndoles que “por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024