Por crímenes de guerra: Corte Penal Internacional emitió ordenes de detención contra Vladimir Putin

Este viernes la Corte Penal Internacional emitió dos ordenes de detención contra el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, por crímenes de guerra, en el contexto del enfrentamiento bélico entre rusos y ucranianos, donde habría participado del secuestro de niños. Cabe destacar que este organismo penal no reconoce la inmunidad de los jefes de Estado, sin embargo, desde el Kremlin tampoco reconocen su autoridad. Frente a esta situación, Putin no podría ser detenido en su territorio, ya que su país no es parte del Acuerdo de Roma, motivo por el que no habría jurisdicción para hacerlo.