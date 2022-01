Durante esta semana en Estados Unidos, un hombre aseguró que luego de contagiarse con COVID-19, quedó con disfunción eréctil y que su pene, se habría encogido cuatro centímetros.

Según Daily Mail, la situación fue dada a conocer en el podcast de consejos sexuales How to do it, programa en el cual el sujeto se identificó como un hombre de 30 años.

En el relato, indica que en julio de 2021 padeció un cuadro grave de COVID-19, y que tras salir del centro asistencial notó algunos efectos secundarios.

“Mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora, he perdido alrededor de una pulgada y media (casi cuatro centímetros) y estoy decididamente por debajo del promedio. Aparentemente, se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente”, lamentó.

En ese sentido, el afectado reveló que su problema de disfunción eréctil se logró solucionar debido a los tratamientos adoptados, no obstante, el tamaño de su órgano sexual sigue sin solución. Según afirmó, los médicos le señalaron que probablemente se haya achicado producto de un daño vascular.

El Dr. Charles Welliver, urólogo y Director de Salud Masculina en Albany Medical College, Nueva York dijo que la infección por COVID puede causar disfunción eréctil, y en algunos casos un encogimiento del pene si la disfunción eréctil persiste durante cierto tiempo.

“Hay problemas vasculares bastante significativos que ocurren con los hombres. Los estudios han demostrado que los hombres pueden tener priapismo, la erección prolongada que es peligrosa en sí misma, y también pueden tener disfunción eréctil por COVID, por lo que puede ir en ambas direcciones”, explicó el especialista.

Asimismo, un estudio de University College London llevado a cabo en 3.400 personas, descubrió que un pene acortado es un síntoma raro entre los 200 participantes que desarrollaron un contagio prolongado.

En esa misma línea, una investigación del World Journal of Men’s Health por la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami estableció que la disfunción generalizada de las células endoteliales por infección de COVID puede contribuir a una disfunción eréctil significativa.

Finalmente, se cita a la uróloga Ashley Winter, quien denominó el problema como “COVID Dick” (Pene COVID), y aseguró que el efecto secundario es “real”. No obstante, enfatizó en que la rehabilitación mediante medicamentos y estiramientos pueden ayudar a recuperar la longitud perdida.