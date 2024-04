El crudo relato de reconocido periodista que anunció su retiro por grave enfermedad: “Me queda poco tiempo”

Emiliano Pinsón, de 51 años, es un periodista deportivo argentino y reconocido en gran parte del continente por su extensa trayectoria en medios como Fox Sports, donde fue parte del exitoso programa Fútbol Para Todos, y también ESPN.

Su último trabajo fue en DSports, precisamente en el programa de radio “Arriba Carajo”, donde Pinsón dio detalles en vivo el drama que vive por una grave enfermedad.

El periodista desde el 2021 padece Parkinson, enfermedad que derivó en una atrofia multisistémica, por lo que fue urgente centrarse en tratar la enfermedad, afirmó Pinsón, quien tuvo una emotiva despedida ante sus oyentes.

El crudo relato de Emiliano Pinsón por el parkinson

“Tengo un Parkinson atípico. Eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado. Es un Parkinson que no está muy bien estudiado, porque justamente varía en su desarrollo”, comenzó declarando el periodista.

“Mi problema es en el cerebelo, que no es operable. Mi problema es una atrofia sistémica. Mis músculos se van atrofiando en todo el cuerpo. De rigidez pasa a atrofia. O sea, pierden fuerza. Yo no estoy teniendo fuerza. Cada vez menos. Y es muy invasivo. Me queda poco tiempo“, fue parte de su fuerte testimonio.

Pinsón también señaló que las estadísticas están hechas para romperse, y él quiere eso, pero dejó claro que en general las personas que padecen esta enfermedad terminan en sillas de ruedas.

“No sé si ese va a ser mi final. Espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a salir, voy a hacer todo lo posible para que no sea así, pero puede pasar”, agregó.

Por último, Pinsón afirmó que debe dormir bien, entre siete u ocho horas diarias, comer bien y hacer ejercicios. Esto fue determinante para dejar el programa radial, además, de tener que tomar la medicación.

