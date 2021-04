Fue una noticia que sorprendió a todos los feligreses de la iglesia Massa Martana en la localidad de Todi, Italia. Todo luego que el párroco Riccardo Ceccobelli confesara que había decidido dejar sus hábitos para iniciar una nueva vida junto a la persona que ama.

“Me enamoré”, con esa sencilla frase comunicó a la comunidad su decisión durante una homilía de la misa dominical. Y de esa forma sorprendió también al obispo, monseñor Gualtiero Sigismondi y los frailes de la Tercera Orden Regular de San Francisco, quienes serán finalmente los que administren la iglesia que deja Ceccobelli.

A sus 42 años, Riccardo tomó esta determinación debido a que, como dijo, “estoy enamorado y quiero vivir este amor sin sublimarlo, ni alejarlo”, consignó La Vanguardia.

“Mi corazón se enamoró, nunca he traicionado las promesas que hice, pero quiero intentar vivir este amor. No logro ser coherente, transparente y correcto con la Iglesia como lo he sido hasta ahora”, añadió Riccardo en este mensaje que conmovió a todos los presentes.

Por otro lado, el obispo Sigismondi que estaba presente en esa instancia, agradeció al sacerdote por “todo el servicio prestado hasta ahora. Y en primer lugar, le envío mis más sinceros deseos para que esa decisión, tomada en plena libertad“.

De acuerdo con La Nazione, Riccardo pidió la dispensa del celibato y dejar el hábito sacerdotal, con el fin de retomar su vida civil.

Había sido ordenado sacerdote el 18 de marzo de 2012. También asumió como director de la Pastoral Juvenil de la Diócesis, asistente eclesiástico de Agesci, para posteriormente servir como párroco la parroquia de Santissima Annunziata di Todi y, desde 2015, en Massa Martana.