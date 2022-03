(EFE).- Decenas de brasileños se han ofrecido a la legión de brigadistas internacionales para unirse al Ejército de Ucrania tras la invasión de Rusia a ese país y se movilizan en las redes sociales para integrar las filas en el este europeo.

Según las autoridades ucranianas en Brasil, más de un centenar de brasileños se han voluntariado para luchar al lado de las tropas de ese país, aunque la Embajada aclaró que no está realizando una “campaña para la adhesión” a una formación militar de extranjeros.

“En conexión con el inicio de la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania, la Embajada de Ucrania en Brasil pasó a recibir un gran número de mensajes de ciudadanos de Brasil y de otros países sobre la posibilidad de ingresar en la Legión Extranjera de Ucrania”, señaló la entidad en un comunicado. No obstante, enfatizó que “para evitar malentendidos” consideró “importante informar al público brasileño” que la Embajada no está haciendo el alistamiento para la Legión Extranjera Ucraniana, y “no está haciendo campaña para la adhesión a esta formación militar“.

Sin embargo, en grupos de Whatsapp, Telegram y Facebook, a los que Efe tuvo acceso, centenares de nacionales se movilizan para integrar la llamada legión internacional de defensa territorial creada por el Gobierno ucraniano para combatir al Ejército ruso.

“Somos un grupo formado por exmilitares, que están en la reserva. Estamos listos para luchar junto con Ucrania, aportando todo nuestro conocimiento militar, táctico y operativo”, señaló a Efe el portavoz de un grupo en Whatsapp con casi un centenar de miembros, que cuenta con enfermeros, socorristas, psicólogos, fuerzas especiales y técnicos en diversas áreas de combate. “Estamos todos listos para dar la vida en búsqueda de la paz“, agregó.

“Yo pensé que Rusia iba a entrar y tomarlo todo, que no iba a tener resistencia. Pero el pueblo ucraniano empezó a resistir y luchar” y “eso me conmocionó”, relató a Efe un integrante, de 27 años, de otro grupo, que también reúne a brasileños que ya se encuentran en países fronterizos con Ucrania a la espera del combate.

En un grupo de Facebook, que cuenta con más de 600 personas, los miembros intentaban organizarse con informaciones de precios de billetes aéreos, traslados por tierra y mejores rutas para llegar a la frontera ucraniana. Otros pedían realizar manifestaciones en la capital de Brasil, Brasilia, a fin de presionar al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Congreso para que costeen el viaje de los voluntarios hacia Ucrania, ya que los gastos de desplazamiento pueden ascender a los 10.000 reales (unos 2.000 dólares).

Entre los voluntarios, la mayoría afirma tener experiencia militar, aunque muchos igualmente se dicen dispuestos a ayudar en otros frentes y actuar como conductores, cocineros o traductores de inglés.

“Rusia invadió a Ucrania con un discurso autoritario y dictatorial, cosas que no deberían existir en un mundo de paz”, afirmó a Efe un exmilitar del Ejército que asegura que todo el entrenamiento que recibió en territorio brasileño “le será muy útil al pueblo ucraniano“.