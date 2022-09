“Pensé que a las 2 AM estaría más tranquilo”: David Beckham esperó 12 horas para despedir a la reina Isabel II

El ex futbolista David Beckham estuvo presente en la kilométrica fila para entregar sus respetos en el último adiós de la reina Isabel II en su capilla ardiente.

Beckham, amigo de la familia real y que estuvo presente en la boda de Enrique y Meghan en 2018, se unió a las miles de personas presentes en la cola que recorre la orilla del río Támesis y que dio acceso a ver el féretro de la reina, que reposa en el Hall de la Abadía de Westminster.

David Beckham waited 13 hours in the queue at Westminster Hall to pay his respects to Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/x9fXUvhksk

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 16, 2022