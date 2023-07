Impacto mundial: Ex oficial de inteligencia del Pentágono afirmó que EE.UU. tendría Ovnis y restos “no humanos”

Conmoción generó este miércoles el testimonio de un ex oficial de inteligencia del Pentágono, luego que afirmara que las autoridades estadounidenses están en posesión tanto de naves de origen extraterrestre como de los restos no humanos de sus ocupantes.

Se trata de David Grusch, un retirado mayor de la Fuera Áérea de Estados Unidos que declaró ante un subcomité de Supervisión de la Cámara de Representantes, encargado de investigar los llamados “fenómenos anómalos no identificados”, u ovnis.

En ese sentido, consultado por si creía que el gobierno tiene naves y restos biológicos no humanos guardados, el oficial que sirvió durante 14 años, respondió que “absolutamente”, y aseguró que conoce “las ubicaciones exactas” donde se encuentra esta tecnología.

Sus declaraciones sorprendieron todavía más cuando le consultaron si se recuperaron cuerpos desde algunas de las naves estrelladas. “Los restos biológicos vinieron con algunas de estas recuperaciones”, dijo, recalcando que “no eran humanos”.

Finalmente, Grusch concluyó su intervención hablando sobre las repercusiones de las que ha sido víctima tras hacer público su testimonio. “Lo llamo terrorismo administrativo. Es una herramienta en su arsenal para silenciar a las personas, especialmente a los funcionarios gubernamentales de carrera”, expresó.

Ante la abundancia de testigos, en muchos casos pilotos, tanto militares como civiles, los integrantes del subcomité demandaron a que el Gobierno estadounidense establezca un sistema “transparente y seguro” para que estos incidentes puedan ser reportados ante las autoridades sin dañar la reputación de los testigos.

El teniente Ryan Graves, un antiguo piloto de un avión de combate F-18 de la Marina estadounidense, señaló en su declaración inicial que “si los ovnis son drones extranjeros, son un urgente problema para la seguridad nacional“.

Graves añadió que si los ovnis no son de origen humano, “es un tema para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad aérea“.

Otro de los testigos, el comandante David Gravor, también piloto retirado de la Marina, testificó como presenció en 2004 un ovni con la forma de un “tic tac”, un popular caramelo norteamericano que aparenta una píldora, con capacidades de vuelo imposibles para la tecnología de los Estados Unidos.

Graves declaró que si los Estados Unidos posee ese tipo de tecnología, “necesita ser supervisada” por los legisladores, que son los que tienen que decidir que es lo mejor para los intereses de los estadounidenses.

David Grusch, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex oficial de inteligencia, declara bajo juramento en el Congreso que Estados Unidos recuperó restos biológicos no humanos de naves voladoras no identificadas.

