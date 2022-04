Encuentran cuerpo sin vida de joven mexicana desaparecida: “Mi hija está muerta y no sé qué hacer”

(EFE / CHV Noticias) — El Gobierno mexicano confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, una joven de 18 años que desapareció el 9 de abril en el norteño estado de Nuevo León en un caso que sacudió al país.

El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Ricardo Mejía, dijo que las autoridades locales localizaron el cuerpo de la joven en una cisterna (depósito para almacenar agua) del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo de la zona metropolitana de Monterrey, la segunda más habitada del país.

El funcionario recordó que Escobar volvía de una fiesta y se bajó de un taxi en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, aunque no se ha aclarado cómo llegó el cuerpo al motel.

El conductor tomó una fotografía de la joven en la carretera que se volvió viral en México, lo que desató protestas feministas para exigir su aparición.

En su conferencia diaria, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó de “lamentable” el hecho, del que aún se desconocen las causas y si fue un feminicidio.

El mandatario aclaró que la investigación corresponde al Gobierno de Nuevo León y a la Fiscalía General del Estado, pero ofreció la disposición del Gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque aún falta la prueba genética, en la madrugada del viernes, el padre de Debanhi confirmó a la prensa local la identidad del cuerpo, que portaba la misma vestimenta y un crucifijo que llevaba la joven.

El padre de la joven criticó también los fallos de la Fiscalía local por su tardanza en reaccionar.

El caso muestra la ola de violencia machista y de desapariciones en México, donde asesinan a más de 10 mujeres al día y hay más de 99.000 personas no localizadas desde 1964, según cifras oficiales.

El relato del padre de Debanhi

Mario Escobar, el padre de Debanhi, emitió una fuerte declaración a la prensa tras el hallazgo del cuerpo de su hija y apuntó directamente a la labor que ha realizado la fiscalía.

“No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío quería, pedía y exigía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer”, fue parte de su declaración.

“Les pedí copias (a la fiscalía), es mi derecho como víctima, pero nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo. Exijo justicia, que se aclare por qué desapareció Debanhi, en qué momento supieron y no nos informaron (…) a quiénes le informaron. Al llegar aquí, no nos dieron un espacio que por derecho tenemos”, agregó.

El padre de Debanhi acaba de dar una declaración, donde lamentablemente reconoce que ella falleció. Que jodido todo lo que esconde este caso y el de miles más. pic.twitter.com/ahA4rfY8oP — Frank Martinez Tapia (@Frank75233) April 22, 2022

Lo que se sabe del caso

De acuerdo a lo consignado por la BBC, la noche del 8 al 9 de abril, Debanhi salió a una fiesta con dos amigas en el municipio de Escobedo.

Después, las dos jóvenes volvieron a sus casas, pero dejaron a Debanhi en el lugar. Allí, habrían llamado a un “contacto de confianza” para que fuera por ella. Sin embargo, cerca de las 05:00 de la mañana, el sujeto la dejó en la carretera.

En ese ese momento cuando a los padres les llegó una foto de su hija en medio de dicho lugar, la que habría sido tomada por el conductor y enviada por las amigas. Ese fue el inicio de la búsqueda.

Según su padre, la joven fue acosada sexualmente por el conductor, provocando que se bajara del auto.