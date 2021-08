La popular presentadora de televisión peruana, Laura Bozzo, se encuentra prófuga de la justicia, siendo buscada internacionalmente por la Interpol mediante una alerta roja en 190 países.

Según consignan algunos medios mexicanos, cometió un delito fiscal que sobrepasa los 600 mil dólares, porque vendió un inmueble que fue embargado con anterioridad por el Servicio de Administración Tributaria de México.

En ese sentido, debido a su comercialización, incurrió en el delito conocido como “depositario infiel”, lo que implicó en su búsqueda internacional, arriesgando desde tres hasta nueve años de cárcel.

Todo habría comenzado el pasado miércoles 11 de agosto, cuando la ex trabajadora de Telemundo fue procesada por la Fiscalía de México por el delito fiscal.

Debido a los hechos, la justicia impuso la prisión preventiva para la comunicadora, sin embargo, sus abogados solicitaron un amparo para tener una suspensión provisional que impidiera su captura debido a problemas de salud. No obstante, la petición no fue otorgada, por lo que la periodista debía ingresar de manera voluntaria a la cárcel en el municipio de Almoloya Juárez, en un plazo máximo que vencía el viernes 13 de agosto.

Al no presentarse, la Fiscalía General pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) una ficha roja para comenzar su búsqueda y captura. Desde ese entonces no se ha sabido nada de su paradero, aunque su ex pareja, Cristian Zuárez, ha declarado en varios canales de televisión en México, que ella no se habría fugado y se mantendría aún dentro del país.

Dado los antecedentes, cabe recordar que no sería la primera vez que tiene problemas con la justicia en ámbitos tributarios, ya que Laura, en 2018, fue acusada de evasión fiscal por 850 mil dólares, por no haber pagado sus impuestos. En ese momento, la también abogada argumentó que era “muy bruta para los impuestos”, además de exculpar a sus asesores contables.