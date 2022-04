Denuncian que en China han sacrificado gatos y perros de personas contagiadas con COVID-19

China continúa con una fuerte alza de los contagios de COVID-19, de más de 20 mil por día, lo que hace algunas semanas derivó en que Shanghai regresara al confinamiento.

Esto ha generado una alarma en las autoridades que han tomado severas medidas y una de las últimas ha generado conmoción en ese país y en el extranjero.

En redes sociales se han difundido videos en los que se aprecia claramente a animales, específicamente gatos, en bolsas en las calles, los que serían sacrificados.

Los felinos eran de personas que han dado positivo por coronavirus y la decisión es una respuesta de las autoridades sanitarias chinas para evitar eventuales contagios de las personas, parte de la política de “COVID cero”.

Esto ha generado la molestia de los humanos a cargo de los gatos, ya que lo consideran una medida muy estricta, dado que existen otras alternativas que no implican acabar con la vida del animal.

Reportedly in Shanghai. Part of their recent authoritarian Covid response. pic.twitter.com/2OjQeihBWN

— Mythinformed MKE (@MythinformedMKE) April 10, 2022